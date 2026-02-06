scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्थर दिल इंसान! एक-एक कर 6 पिल्लों को कुएं में फेंका, दुर्गंध आने पर खुला दरिंदगी का खौफनाक राज

मिर्जापुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक दबंग युवक ने बुजुर्ग पड़ोसी को धमकाने के लिए कुत्ते के छह बच्चों को जिंदा कुएं में फेंक दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

Advertisement
X
शख्स ने 6 पिल्लों को कुएं में फेंका (Photo- Screengrab)
शख्स ने 6 पिल्लों को कुएं में फेंका (Photo- Screengrab)

यूपी के मिर्जापुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने छह पिल्लों को कुएं में फेंककर मार डाला. आरोप है कि चुनार कोतवाली क्षेत्र के धरम्मरपुर गांव में सर्वेश सिंह उर्फ कट्टन ने एक बुजुर्ग को डराने के लिए कुत्ते के छह बच्चों को कुएं में फेंक दिया. 

ओएनजीसी से रिटायर कर्मचारी भागवत सिंह ने इस क्रूरता की शिकायत पुलिस से की. घटना का खुलासा तब हुआ जब कुएं से दुर्गंध आने लगी और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई.

वीडियो में आरोपी बारी-बारी से पिल्लों को कुएं में फेंकता नजर आया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना 25 जनवरी 2026 की रात की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mirzapur Movie Update
'मिर्जापुर' फिल्म में ज‍िंदा होने वाले हैं वो किरदार, सीरीज में खत्म हुआ ज‍िनका चैप्टर
Mirzapur web series actor Isha Talwar
कहां हैं 'मिर्जापुर' वाले मुन्ना भईया की बीवी माधुरी यादव? किलर लुक्स भूले नहीं फैन्स
Mirzapur conversion case mastermind Maulvi Khalilu Rahman arrested
मिर्जापुर धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जानें खलीलु पर क्या-क्या आरोप?
अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)
मिर्जापुर जिम केस में एक्शन... अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
धर्मांतरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी इमरान खान गिरफ्तार

दुर्गंध आई तो खुला खौफनाक राज

रिटायर कर्मचारी भागवत सिंह के घर के सामने बने कुएं से जब अचानक तेज दुर्गंध आने लगी, तो उन्होंने अंदर झांककर देखा. वहां कुत्ते के बच्चों के शव तैर रहे थे. संदेह होने पर जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की गई, तो गांव के ही दबंग सर्वेश सिंह की करतूत सामने आ गई. फुटेज में साफ दिखा कि सर्वेश ने बेजुबान पिल्लों को उनकी मां के पास से उठाया और निर्दयता से कुएं में फेंक दिया.

Advertisement

बुजुर्ग को डराने के लिए बेजुबानों की 'बलि'

पीड़ित भागवत सिंह का आरोप है कि सर्वेश सिंह गांव का दबंग है और उसने पहले भी उनकी बाउंड्री वाल तोड़कर कब्जा कर लिया था, जिसका मुकदमा चल रहा है. भागवत सिंह अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेश में हैं. बुजुर्ग के मुताबिक, सर्वेश उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डराने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहा है. बेजुबान बच्चों की हत्या कर वह भागवत सिंह को सीधे तौर पर धमकी देना चाहता था.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सीसीटीवी साक्ष्य मिलने के बाद चुनार कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाई है. आरोपी सर्वेश सिंह उर्फ कट्टन के खिलाफ 'पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम' की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement