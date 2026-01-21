जिम ट्रेनर ने लड़कियों को फंसाया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, फिर डाला धर्मांतरण का दबाव

scorecardresearch
 
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि जिम ट्रेनरों ने युवतियों को बातों में फंसाकर ब्लैकमेल किया, फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. पीड़ित युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार जिम सील कर दिए हैं. इसी के साथ चार आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.

पुलिस ने सील कर दिया जिम. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. शहर के नामी जिमों में वर्कआउट के लिए आने वाली लड़कियों को बातों में फंसाकर ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है. पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए चार जिम सील कर दिए हैं. इसी के साथ चार आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला मिर्जापुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में स्थित KGN और आयरन फायर जिम से जुड़ा है. आरोप है कि जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करने वाले विशेष समुदाय के युवक यहां लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें बातों में फंसाकर निजी फोटो और वीडियो बना लेते थे. इसके बाद इन्हीं फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर किया जाता था, और धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था.

शहर कोतवाली थाने में दो पीड़ित लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरी कहानी सामने आई. जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और अलग-अलग जिमों से जुड़े हुए थे. जांच के दौरान पुलिस ने KGN-1, KGN-2, KGN-3 और आयरन फायर जिम को सील कर दिया है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ सातवीं पास है छांगुर बाबा और नीतू रोहरा... बलरामपुर से पुणे तक करोड़ों की विदेशी फंडिंग से खड़ा किया धर्मांतरण का सिंडिकेट

इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद शेख अली और फैजल खान को गिरफ्तार किया है, जबकि जहीर और सादाब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जहीर KGN-1 जिम का मालिक बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए सभी आरोपी अलग-अलग जिमों से जुड़े रहे हैं और संगठित तरीके से नेटवर्क चला रहे थे.

अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह का कहना है कि घटना से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए चार जिम को पुलिस ने सील किया है. इसमें केजीएन-1, केजीएन-2, केजीएन-3 और आयरन फायर शामिल हैं. जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

