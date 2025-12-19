scorecardresearch
 
UP: मेरठ में हिंदू युवती से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस बोली- CCTV छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई

मेरठ के माधवपुरम में एक युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया. पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया. सीसीटीवी में दोनों बातचीत करते दिखे हैं. एसपी सिटी ने कहा कि फिलहाल छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.

हिंदू युवती से छेड़छाड़ का आरोप (Photo: Screengrab)
मेरठ के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की माधवपुरम कॉलोनी में एक युवक पर हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद तनाव की स्थिति बन गई. आरोप लगते ही भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हंगामा किया. उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.

यह मामला बुधवार का बताया जा रहा है. आरोप है कि एक मुस्लिम युवक फैसल ने हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ की. सूचना मिलने पर भाजपा नेता दीपक शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मपुरी थाना पहुंचे. थाने में नारेबाजी के बीच आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़

इसी बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में युवक और युवती घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. यह इलाका भीड़भाड़ वाला बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर अभी तक छेड़छाड़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया. एहतियातन युवक को हिरासत में लिया गया है.

एसपी सिटी ने कहा कि तहरीर के आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है जिसमें दोनों आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि युवक और युवती पड़ोसी हैं और आसपास ही रहते हैं. वर्ष 2023 में भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो चुका है.

भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता थाने पहुंचे

पुलिस के अनुसार फिलहाल छेड़छाड़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. यदि जांच में कोई तथ्य सामने आता है तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
