मेरठ: मासूम को बचाने के लिए नाले में कूदे दारोगा, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिली सफलता

मेरठ के टीपी नगर में नाले में गिरे एक मासूम को बचाने के लिए थाना प्रभारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंदे नाले में छलांग लगा दी. हालांकि, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन और जेसीबी से नाले की सफाई के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका है.

नाले में कूदे मेरठ के दारोगा (Photo- Screengrab)
यूपी के मेरठ में एक बच्चा गहरे नाले में गिर गया. उसकी उम्र 8 से 10 साल बताई जा रही है. बच्चे के गिरने की सूचना जैसे ही पुलिस को पुलिस फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. दारोगा खुद नाले में कूद गए. लेकिन अभी तक मासूम का पता नहीं चल सका है. घटना को 12 घंटे से अधिक हो गए हैं. 

आपको बता दें कि मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को दिल्ली रोड स्थित नवीन मंडी गेट के सामने एक 8-10 साल का बच्चा गहरे नाले में गिर गया. यह हादसा तब हुआ जब बच्चा नाले के किनारे झुककर कांच की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. 

सूचना मिलते ही टीपी नगर प्रभारी अरुण मिश्रा और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. प्रभारी ने बहादुरी दिखाते हुए खुद नाले में उतरकर बच्चे की तलाश शुरू की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

थाना प्रभारी की बहादुरी और वायरल वीडियो

घटना के दौरान थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने समय गंवाए बिना खुद नाले में उतरने का फैसला लिया. नाले के ऊपर कचरा जमा था और नीचे पानी का बहाव बेहद तेज था. सिल्ट और गहराई अधिक होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी बाधाएं आईं. इंस्पेक्टर के इस मानवीय प्रयास की स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए पद की गरिमा छोड़ खाकी का असली फर्ज निभाया.

जेसीबी से सफाई और पुलिस का बयान

मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीनें मंगवाईं. नाले पर जमे कूड़े और सिल्ट को हटाकर बच्चे को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. काफी मशक्कत के बाद इंस्पेक्टर टीपी नगर ने बताया कि फिलहाल बच्चा गिरने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. पूरे नाले की गहन तलाशी ली गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.

