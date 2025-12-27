मेरठ में ई-रिक्शा चालक से मारपीट का वीडियो वायरल, आरोपी युवक डंडे से करता दिखा हमला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में डंडा लेकर ई-रिक्शा चालक पर लगातार वार करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में हमलावर गुस्से में गाली-गलौज करता नजर आता है, जबकि ई-रिक्शा चालक खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि डंडा चलाने वाले युवक का नाम शाहरुख है और ई-रिक्शा चालक का नाम सजाउद्दीन बताया जा रहा है.

यह घटना मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वायरल वीडियो करीब एक मिनट से अधिक का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक बीच सड़क पर ई-रिक्शा रुकवाकर मारपीट शुरू कर देता है. आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव की कोशिश करते हैं और बार-बार शाहरुख-शाहरुख कहकर उसे रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं.

कहासुनी के बाद रास्ते में हमला

जानकारी के मुताबिक, किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद आरोपी युवक ने ई-रिक्शा चालक को रास्ते में ही रोक लिया और डंडे से मारपीट शुरू कर दी. वीडियो में ई-रिक्शा चालक सजाउद्दीन बिना किसी विरोध के केवल खुद को बचाने का प्रयास करता दिखाई देता है. हमले के दौरान वह लगातार पीछे हटता रहता है, जबकि आरोपी उस पर वार करता रहता है.

घटना 25 दिसंबर की बताई जा रही है. मारपीट के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से चला जाता है. बाद में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई. मारपीट में घायल ई-रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित सजाउद्दीन मूल रूप से मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण सिंह, अटोरा रोड का रहने वाला बताया जा रहा है. वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है. घटना के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला चर्चा में आ गया.

इस पूरे मामले में मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर को पुलिस के संज्ञान में यह वीडियो आया, जिसमें मवाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की घटना दिखाई दे रही है. उन्होंने बताया कि थाना मवाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित ई-रिक्शा चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

