बेटा बना दरिंदा, पिता, बहन और भांजी की हत्या कर तीन दिनों तक लाश को छुपाये रखा, वजह जान हो जाएंगे हैरान

यूपी के प्रयागराज में मऊआइमा थाना क्षेत्र के बिसानी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस जघन्य वारदात को परिवार के बड़े बेटे मुकेश पटेल ने अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने पिता राम सिंह (55), बहन साधना देवी (21) और 14 साल की भांजी की हत्या कर उनके शव कुएं में फेंक दिए.

संपत्ति विवाद में खूनी बना बेटा

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह संपत्ति का विवाद था. आरोपी मुकेश इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने अपनी संपत्ति छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी थी. इसी रंजिश में उसने पहले शनिवार को अपने छोटे भाई मुकुंद को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद मुकेश ने अपने पिता, बहन और भांजी को अगवा कर लिया.

तीनों लोग शुक्रवार रात करीब 11 बजे से लापता थे. घटना के बाद मुकुंद ने मऊआइमा थाने में अपने पिता, बहन और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन दो दिनों तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका.

हत्या के बाद शव कुएं में फेंके

इस बीच पुलिस ने आरोपी मुकेश पटेल को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने संपत्ति के लालच में अपने पिता, बहन और भांजी की हत्या की और शव गांव के पास स्थित कुएं में फेंक दिए. आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि हत्या के बाद उसने अपने छोटे भाई मुकुंद को भी गोली मारी थी.

मुकेश की निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से तीनों शव बरामद कर लिए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.



