नोएडा सेक्टर-62 में ऑफिस बिल्डिंग में लगी भीषण आग

नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक ऑफिस बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

नोएडा सेक्टर-62 में एक ऑफिस बिल्डिंग में लगी आग. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज सेक्टर 62 स्थित एक ऑफिस बिल्डिंग में अचानक आग लग गई. आग ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल पर फैल गई थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई.

पुलिस ने बताया कि सेक्टर 62 स्थित एक ऑफिस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली. आग की सूचना मिलते ही सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर गाड़ियां मौके पर रवाना किया गया, जहां दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू पा लिया. आग लगने के वक्त बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारी और अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई चोटिल होने की खबर नहीं है.

आपको बता दें कि नोएडा में पिछले कुछ वक्त से आग की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर आईटी और कमर्शियल क्षेत्रों में. ऐसे में अधिकारियों ने सभी बिल्डिंग मालिकों और ऑफिस संचालकों से फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच और नियमित मेंटेनेंस कराने की अपील की है.

