Aaj ka Rashifal 18 जनवरी 2026: आज मौनी अमावस्या पर मेष राशि वालों का कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार में बढ़त दिलाने वाला है.बड़ों के सानिध्य से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे.घर-परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको सभी का सहयोग मिलेगा.आर्थिक मामलों में आप निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं.रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कोई मनोरंजक यात्रा भी संभव है.

और पढ़ें

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: चमकदार लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें.

वृष: भाग्य के बल से सधेंगे काम

वृष राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ भरपूर रहने वाला है.प्रबंधन के कार्यों में तेजी आएगी और आपको नए अवसर मिलेंगे.आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी.व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.जनकल्याण के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: 'ओम् सूर्याय नमः' का जाप करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं.

मिथुन: सतर्कता और संयम है जरूरी

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है.आपको अपने करीबी लोगों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए.संवाद के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.व्यापार में निरंतरता बनाए रखें और मित्रों से बहुत अधिक उम्मीद न करें.साझेदारी के कामों में सजगता बरतनी होगी.मेहनत पर भरोसा रखें .

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और अपने वचनों का पक्का रहें.

कर्क: टीम वर्क से मिलेगी सफलता

कर्क राशि के जातक आज टीम को साथ लेकर चलेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे.पेशेवर मामलों में सहकर्मियों का सहयोग आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा.महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपका पक्ष प्रभावी रहेगा.हालांकि, लेन-देन के मामलों में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी है.ढिलाई बरतने से बचें और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील रहें.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्य मंत्रों का जाप करें और सक्रियता बनाए रखें.

सिंह: मेहनत से संवरेगा भविष्य

सिंह राशि वालों के लिए आज कर्मठता और कौशल दिखाने का दिन है.कामकाज के परिणाम मिले-जुले हो सकते हैं, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.अति उत्साह में आकर कोई जोखिम भरा काम न करें.आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है.अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दें और लंबित योजनाओं को पूरा करें.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: लाल माणिक्य जैसा

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और सेवाभाव रखें.

कन्या: शिक्षा और प्रतिभा में वृद्धि

कन्या राशि के जातकों का आज शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा.आप भावनात्मक रूप से खुद को संतुलित महसूस करेंगे.संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा.अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताने का मौका मिलेगा.परीक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकती है.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: पिस्ता

आज का उपाय: सूर्यदेव को सूखे मेवे का प्रसाद अर्पित करें.

तुला: विनम्रता और तालमेल का दिन

तुला राशि वालों को आज पारिवारिक मामलों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है.मतभेद उभरने की आशंका है, इसलिए बड़प्पन दिखाते हुए विवादों को टालें.आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं और स्वार्थ की भावना से दूर रहें.बड़ों का सम्मान करें.घर में किसी अतिथि के आने से खुशियां बढ़ेंगी.अहंकार को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उत्साह बनाए रखें.

वृश्चिक: सामाजिक संबंधों में मजबूती

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सामाजिक मेलजोल बढ़ाने का दिन है.कार्य विस्तार की योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी.भाई-बहनों और करीबियों के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे.आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे और कार्यशैली प्रभावी बनी रहेगी.महत्वपूर्ण मामलों को साधने में आप सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

आज का उपाय: भोर में सूर्य को जल दें और मिश्री का प्रसाद बांटें.

धनु: सुख-सुविधाओं में होगी वृद्धि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन परंपरागत कार्यों में उत्साह लेकर आया है.आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं.पैतृक संपत्ति के मामले सुलझ सकते हैं और आपकी साख में वृद्धि होगी.अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे और अपनों से किए वादे पूरे करेंगे.आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज (सूर्योदय जैसा)

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और शुभ संस्कारों को बढ़ावा दें.

मकर: नई शुरुआत के लिए शुभ समय

मकर राशि के जातक आज नए तौर-तरीकों को अपनाने में सहज रहेंगे.बड़ों की आज्ञा का पालन करें, इससे आपको लाभ होगा.रचनात्मक विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.आपका व्यवहार विनम्र रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: नारियल और मिश्री का प्रसाद बांटें.

कुंभ: खर्च और निवेश पर रखें लगाम

कुंभ राशि वालों को आज अपने बजट का विशेष ध्यान रखना होगा.करियर और व्यापार में जल्दबाजी न करें और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें.न्यायिक मामलों में सावधानी बरतें.खर्चों पर नियंत्रण रखना आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: दान-धर्म पर फोकस करें और धोखेबाजों से सावधान रहें.

मीन: लाभ और उन्नति का योग

मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर बन रहे हैं.पेशेवर और कारोबारी लोग आप पर भरोसा जताएंगे.आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.मित्रों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.विभिन्न विषयों में गति आएगी और दिन लाभकारी रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: समय का प्रबंधन बेहतर करें और कामकाज पर जोर दें.

---- समाप्त ----