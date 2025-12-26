बाइक, कार और स्कूटी से फूलों की चोरी... PM मोदी के जाते ही गमले ले उड़े लोग, पकड़े गए तो छोड़कर भागे

नवाबों के शहर लखनऊ में बुधवार को 'राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन होते ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शहर की साख पर बट्टा लगा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सड़कों को फूलों के खूबसूरत गमलों से सजाया था.
जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त हुआ और वीवीआईपी काफिला रवाना हुआ तो शहर के कुछ 'जागरूक' नागरिकों ने इन गमलों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया.
कैमरे पर कैद हुई चोरी जब 'आज तक' की टीम सच्चाई जानने ग्राउंड जीरो पर पर पहुंची, तो नजारा हैरान करने वाला था. कैमरे के सामने ही एक शख्स अपनी बाइक पर सरकारी गमला लादकर ले जाता पकड़ा गया.
आजतक संवाददाता ने जब उससे सवाल किया, तो वह सकपका गया और गमला छोड़कर रफूचक्कर हो गया. यही हाल एक महिला का भी था, जो कैमरा देखते ही गमला छोड़कर तुरंत रफूचक्कर हो गई.
इमरजेंसी में हटाने पड़े गमले
सड़क किनारे फ्रेमिंग करके लगाए गए ये गमले इतनी आसानी से निकल रहे थे कि कार, बाइक और ई-रिक्शा सवारों ने इसे 'लूट' का मौका समझ लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्मनाक वीडियो के बाद शुक्रवार सुबह ही प्रशासन ने अपनी रणनीति बदली. जो गमले चोरी होने से बच गए थे, उन्हें अब कर्मचारी 'इमरजेंसी' में हटा रहे हैं.
आधे से ज्यादा गमले गायब मौके पर तैनात एक कर्मचारी ने भारी मन से बताया, "हमने सोचा था कि ये गमले शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगे, लेकिन रात भर में आधे से ज्यादा चोरी हो गए. लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आए और गमले भर-भर कर ले गए. अब ऊपर से आदेश है कि जो बचे हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह ले जाया जाए."
वहीं गमले निकालने वाले एक अन्य कर्मचारी ने बताया, 'असल में आधे से ज्यादा गमले तो गायब हो गए है. चोरी हो गए हैं. जो रात में आया वो भी उठा ले गया. हम लोग मजबूरी में इन्हें निकाल कर ले जा रहे हैं.'