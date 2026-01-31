scorecardresearch
 
किन्नर से रचाई शादी, कुछ दिन साथ रहा... फिर जेवर-नकदी समेटकर रफूचक्कर हो गया युवक, पीड़िता की आपबीती

लखनऊ के मदेयगंज इलाके में एक युवक ने किन्नर से शादी की. उसके साथ रहने लगा. इसी बीच मौका देखकर युवक लाखों रुपये के जेवर और कैश लेकर फरार हो गया. पीड़िता किन्नर का आरोप है कि युवक ने विश्वास जीतकर उसके साथ धोखाधड़ी की है. इसमें उसका परिवार भी उसका साथ दे रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवक ने किन्नर से शादी कर दिया धोखा. (Photo: Representational)
लखनऊ के मदेयगंज इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. किन्नर सानिया उर्फ सनी ने आरोप लगाया है कि मेहंदी टोला अलीगंज के रहने वाले मारूफ ने उससे शादी कर साथ रहने का वादा किया था. उसने भरोसे का फायदा उठाया और घर से लाखों के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गया. सानिया का कहना है कि मारूफ स्कूटी से उसे काम पर छोड़ने जाता था. उस पर भरोसा हो गया था.

पीड़िता के मुताबिक, 21 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वह काम के लिए निकली थी, तभी एक अज्ञात नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले ने बताया कि मारूफ ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है. जल्द विदेश भागने की तैयारी में है. दोपहर करीब एक बजे जब सानिया घर लौटी तो देखा कि मारूफ घर से गायब था और अलमारी से सोने की चेन, मंगलसूत्र, कान के झाले, करीब 250 ग्राम चांदी की पायल, लगभग दो लाख रुपये कैश और अन्य कीमती सामान भी गायब था.

सानिया ने आरोप लगाया कि मारूफ पहले भी 7 अक्टूबर 2025 को इसी तरह घर से सामान लेकर भाग चुका था. उस समय मदेयगंज थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को मारूफ ने माफी मांगकर समझौता कर लिया था और दोबारा साथ रहने लगा. पीड़िता का कहना है कि इस बार उसने पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया और परिवार भी उसका साथ दे रहा है.

पीड़िता ने मारूफ के पिता इश्तियाक अहमद, मां नुसरत, भाई शावेज, बहन और अन्य परिजनों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है. सानिया का कहना है कि मारूफ के परिजन उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे, उल्टे गाली-गलौज और बदतमीजी कर रहे हैं. मदेयगंज पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर धोखाधड़ी और चोरी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

    Advertisement