KGMU के लव जिहाद वाले डॉक्टर के माता-पिता गिरफ्तार, छात्रा से जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का आरोप

लखनऊ में केजीएमयू की महिला डॉक्टर से जुड़े लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के माता-पिता को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है. महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा, यौन शोषण, जबरन गर्भपात और मतांतरण का आरोप लगाया है.

डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के माता-पिता गिरफ्तार (Photo: Samarth Srivastav/ITG)
लखनऊ में केजीएमयू से जुड़े लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. चौक पुलिस ने आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के माता-पिता सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को ठाकुरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई लखनऊ पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार की गई है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के खिलाफ महिला डॉक्टर की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में रमीजुद्दीन के माता-पिता सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि पीड़ित महिला डॉक्टर पर जबरन निकाह का दबाव बनाया गया.

डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के माता-पिता गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले में आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. केजीएमयू में कार्यरत आरोपी डॉक्टर पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.

पीड़ित महिला डॉक्टर और आरोपी की दोस्ती जुलाई महीने में हुई थी. आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर का यौन शोषण किया. सितंबर महीने में पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है. इसके बाद आरोपी ने उसकी सहमति के बिना गर्भपात करा दिया.

महिला डॉक्टर पर जबरन निकाह का दबाव बनाया

अक्टूबर में पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो नवंबर में आरोपी ने मतांतरण का दबाव डालना शुरू कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने उससे दूरी बना ली. आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर को धमकी दी कि वह उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर देगा.

पीड़िता की शिकायत पर चौक पुलिस ने धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने सहित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी

डीसीपी, पश्चिमी लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक में प्रार्थना पत्र दिया. छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके एक सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज, जो मूल रूप से खटीमा, उत्तराखंड का रहने वाला है, उसने उसके साथ गलत काम किया. जब छात्रा ने उससे शादी की बात की तो आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय को मामले की जांच सौंपी गई. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी रमीजुद्दीन ने एक अन्य मेडिकल छात्रा के साथ भी इसी तरह की हरकत की थी. दूसरी छात्रा ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया, उसका गर्भपात कराया और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह भी किया. इस पूरे मामले में आरोपी के माता-पिता की भूमिका भी सामने आई.

आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

जांच में यह पाया गया कि रमीजुद्दीन के माता-पिता इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह शामिल थे. इसके बाद विवेचक ने आरोपी के पिता सलीमुद्दीन और उसकी मां खतीजा का नाम विवेचना में शामिल किया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं मुख्य आरोपी रमीजुद्दीन अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

