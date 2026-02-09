'30 लाख दो नहीं तो...', लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्व कर्मचारी ने मालिक से मांगी फिरौती

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने अपने पुराने मालिक को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरा खत भेजा था और उससे 30 लाख रुपये मांगा था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान उमेश कुमार यादव (38) के रूप में हुई है, जिसने फिल्में और वेब सीरीज़ देखकर फिरौती की योजना बनाई थी.

15 दिनों के अंदर मांगा गया था 30 लाख रुपये

यादव को अपराध में इस्तेमाल किए गए स्कूटर के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी द्वारा खत देते समय अपना चेहरा छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया हेलमेट और शॉल भी बरामद किया है. अधिकारी ने बताया कि रोहित रेजिडेंसी, वैकल्प खंड के रहने वाले बिजनेसमैन गौरव बत्रा ने 30 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि ट्रांसपोर्ट नगर के हिंदनगर इलाके में स्थित उनके दवा गोदाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को उनके नाम का एक सीलबंद लिफाफा मिला.

पुलिस ने एक बयान में बताया कि शिकायत के अनुसार खत में 15 दिनों के अंदर 30 लाख रुपये की मांग की गई थी. वहीं ऐसा न करने पर बिजनेसमैन और उसके कर्मचारियों को एक-एक करके जान से मारने की धमकी दी गई थी. खत के नीचे "बिश्नोई गैंग यूपी ईस्ट" लिखा था. जिसके बाद पुलिस ने सरोजिनीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था.

मामले की जांच के लिए पुलिस चार टीमें बनाई थी. बयान में कहा गया है कि पुलिस ने क्राइम सीन के पास लगे करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आखिरकार आरोपी की पहचान हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी को दोपहर करीब 12.20 बजे रहीमाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया.

लोन चुकाने के लिए रची थी साजिश

पूछताछ के दौरान यादव ने कबूल किया कि वह पहले उसी दवा गोदाम में काम करता था लेकिन अगस्त 2025 में नौकरी छोड़ दी थी. उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने एक बैंक से 7 लाख रुपये का लोन लिया था और किश्तें न चुका पाने के कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने फिल्में और वेब सीरीज़ देखकर फिरौती की योजना बनाई. इसके बाद धमकी भरा खत खुद लिखा. पुलिस ने बताया कि उसने हेलमेट और शॉल से अपनी पहचान छिपाकर लिफाफा गोदाम के गार्ड को दिया और भाग गया.

