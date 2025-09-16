पिता ने जमीन बेचकर जमा किए 13 लाख रुपये, कक्षा 6 में पढ़ने वाले बेटे ने ऑनलाइन गेम में उड़ाई रकम... फिर दे दी जान

लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां बीआईपीएस स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 के छात्र यश कुमार ने ऑनलाइन गेम में भारी रकम हारने के बाद आत्महत्या कर ली. यश के पिता सुरेश कुमार यादव पुताई का काम करते हैं. उन्होंने करीब दो साल पहले जमीन बेचकर 13 लाख रुपये यूनियन बैंक की बिजनौर शाखा में जमा किए थे.

सोमवार को पासबुक अपडेट कराने पर जब खाते से 13 लाख रुपये कम होने की जानकारी मिली तो वे हैरान रह गए. जांच करने पर पता चला कि यह रकम ऑनलाइन गेम के जरिए खर्च हो गई थी. घर लौटकर सुरेश ने बेटे यश से इस बारे में पूछा. पहले तो यश ने बात टाल दी, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि फ्री फायर गेम खेलते हुए सारे पैसे हार चुका है.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में जाहिर की ये इच्छा

मां-बाप का इकलौता बेटा था यश

इस पर भी पिता ने बेटे को डांटा नहीं बल्कि सिर्फ समझाया. वहीं ट्यूशन टीचर ने भी भरोसा दिलाया कि वे यश को समझा देंगे. लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यश अपने कमरे में गया और पंखे से लटककर जान दे दी.

Advertisement

परिजन यश को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है. यश अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था. मौत की खबर सुनते ही मां विमला बेहोश हो गईं, जबकि बहन गुनगुन का रो-रोकर बुरा हाल है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----