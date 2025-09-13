scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में जाहिर की ये इच्छा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सिटी सोसाइटी में शनिवार को मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक महिला साक्षी चावला (37) और बेटे दक्ष (11) बताए गए हैं. पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें दुनिया से जाने की इच्छा लिखी थी. बताया जा रहा है कि बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था.

(Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. ऐस सिटी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला और उसके 11 वर्षीय बेटे ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी.

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान साक्षी चावला (37) पत्नी दर्पण चावला और उनके बेटे दक्ष चावला (11) के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दुनिया से जाने की इच्छा जाहिर की गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसकी वजह से परिवार लंबे समय से तनाव में था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. सोसाइटी परिसर में फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है. इस दर्दनाक घटना से इलाके में शोक की लहर है. पड़ोसियों के अनुसार परिवार सामान्य रूप से सोसाइटी में रहता था, लेकिन बच्चे की मानसिक स्थिति को लेकर मां अक्सर परेशान रहती थीं.

फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और सुसाइड नोट की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है.

​​​​​​नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

