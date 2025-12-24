लखनऊ के मलिहाबाद में 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़... 55 साल के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने इस मामले में 55 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान इरफान अली उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जो मलिहाबाद के नई बस्ती मोहल्ला चौधराना का रहने वाला बताया जा रहा है. घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, इरफान अली उर्फ पप्पू ने छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी. पीड़िता के परिजनों ने जब बच्ची की हालत और उसकी बातों से पूरी घटना को समझा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की.

पुलिस ने बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. इसके बाद मलिहाबाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी इरफान अली उर्फ पप्पू को मलिहाबाद कस्बे के नीबू पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आरोपी को मलिहाबाद कस्बे के नीबू पार्क के पास से अरेस्ट किया है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस मामले को लेकर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, केस दर्ज कर लिया गया है.

