MP में लड़कियों ने सिखाया मनचले को सबक... 15 दिन से कर रहा था छेड़छाड़, बीच सड़क पर घेरा, जमकर की धुनाई

MP के बड़वानी जिले से छात्राओं की हिम्मत और एकजुटता की बड़ी खबर सामने आई है. रोजाना की छेड़खानी से तंग आकर छात्राओं ने इस बार चुप रहने के बजाय खुद मोर्चा संभाला और एक मनचले युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला इतना बढ़ा कि मौके पर ही युवक की पिटाई हुई और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

यह घटना अंजड़ के दशहरा मैदान के सामने की है. शासकीय जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास में रहने वाली करीब 55 छात्राएं रोजाना स्कूल और छात्रावास के बीच आवाजाही करती हैं. आरोप है कि कुछ युवक बीते करीब 15 दिनों से छात्राओं पर भद्दे कमेंट कर रहा था. लगातार परेशान किए जाने के बाद छात्राओं का सब्र टूट गया.

उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया, उसकी धुनाई की और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. मामले की जांच जारी है. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी जिलेभर में खूब चर्चा है

हॉस्टल अधीक्षका श्रुति बाला कर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों से ये लड़के बच्चियों को स्कूल आते-जाते समय गलत कमेंट्स कर रहे थे और छेड़ रहे थे, जिससे हमारी बच्चियां मानसिक रूप से परेशान थीं. पुलिस और मीडिया के सहयोग से मिली प्रेरणा के बाद बच्चियों ने खुद कदम उठाने का फैसला किया. आज उन्होंने युवक का घेराव किया और उसे सबक सिखाया.

(रिपोर्ट: जैद अहमद शेख)

