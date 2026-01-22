जिम और सप्लीमेंट का खर्च बना लूट की वजह, लोनी बॉर्डर लूटकांड में छह आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात के खुलासे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि इस मामले का मुख्य आरोपी अमन गुर्जर और उसका एक साथी नियमित रूप से जिम जाते थे और फिटनेस लाइफ-स्टाइल के शौकीन थे. जिम सप्लीमेंट और मौज मस्ती के खर्च के लिए पैसों की जरूरत ने उन्हें अपराध की राह पर धकेल दिया.

पुलिस के अनुसार यह घटना 16 जनवरी की शाम की है. लालबाग सब्जी मंडी के पास गंगे मार्बल्स नाम से दुकान चलाने वाले केसरी सिंह अपने नौकर रवि के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पीछे से हमला कर दिया. आरोपियों ने डंडों से केसरी सिंह और उनके नौकर के सिर पर वार किया, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए.

लूट की वारदात का बड़ा खुलासा

बैग में ढाई से तीन लाख रुपये होने की जानकारी सामने आई थी. इस मामले में 18 जनवरी को थाना लोनी बॉर्डर में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस की कई टीमें गठित की गईं. संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने छह अभियुक्तों अमन गुर्जर, मोनू गुप्ता, वसीम, हर्ष, फैसल उर्फ फैज और मयंक को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर इस लूट की योजना बनाई थी. जिम, सप्लीमेंट और घूमने फिरने के खर्च के लिए उन्होंने लालबाग मंडी के पास स्कूटी सवार व्यापारी को निशाना बनाया. आरोपियों ने यह भी बताया कि लूट के बाद डर के चलते उन्होंने ज्यादातर रकम झाड़ियों में छिपा दी थी. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. ग्रामीण जोन के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है. वहीं तीन फरार आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है.

