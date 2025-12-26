scorecardresearch
 
कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, स्कूल वैन से उतरते ही 6 साल के मासूम को कार ने रौंदा

कुशीनगर के लक्ष्मीगंज बाजार के पास स्कूल वैन से उतरते ही छह साल के मासूम अंश कुमार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया. पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी की तलाश में जुटी है.

सड़क हादसे में बच्चे की मौत (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह साल के स्कूली छात्र की मौत हो गई. यह हादसा रामकोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बाजार के पास उस वक्त हुआ, जब बच्चा स्कूल वैन से उतरकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

कार सवार हुआ फरार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे की है. मृतक बच्चे की पहचान अंश कुमार (6) के रूप में हुई है, जो चंद्रपुर गोबरही स्थित मॉडर्न एजुकेशन एकेडमी में UKG का छात्र था. अंश अपने गांव लाला छपरा के चिकुरी टोला का रहने वाला था और अपने माता-पिता की इकलौती संतान था.

बताया गया कि अंश अपनी मां के साथ स्कूल वैन से लक्ष्मीगंज क्षेत्र में अपने गांव के पास पहुंचा था. जैसे ही वैन रुकी, अंश पहले नीचे उतर गया और सड़क पार करने लगा. इसी दौरान लक्ष्मीगंज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि अंश सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

Advertisement

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को पहले रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि, इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे के बाद कार चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपी चालक की पहचान की जा सके.

इस घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने स्कूल वाहनों के पास सुरक्षा व्यवस्था और बाजार क्षेत्र में वाहनों की तेज रफ्तार पर सख्ती की मांग की है.
 

