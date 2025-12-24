KGMU का 'डॉक्टर डेविल': पहले खुद को कुंवारा बता किया यौन शोषण, फिर धर्म बदलने के लिए बनाया दबाव; FIR दर्ज

लखनऊ में शादी के नाम पर यौन शोषण करने और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर पर एक्शन हुआ. केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की तहरीर पर चौक थाने में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर FIR हुई है.

आपको बता दें कि ये केस यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, धोखाधड़ी, फोटो वायरल करने की धमकी, आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में दर्ज हुआ है. चौक थाने में FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अब महिला रेजिडेंट डॉक्टर से पुलिस बयान व सुबूत लेगी. इसके साथ ही आरोपी डॉक्टर रमीज की भी तलाश तेज कर दी गई है.

FIR के मुताबिक, डॉ रमीज मलिक ने खुद को अविवाहित बताया और केजीएमयू की महिला डॉक्टर के साथ शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. महिला डॉक्टर शादी का दबाव बनाने लगी तो आरोपी डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी जिसके बाद महिला डॉक्टर ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था.

आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने खुद को अविवाहित बताया था जबकि वह पहले से शादीशुदा था और पत्नी के साथ लखनऊ के ठाकुरगंज में रह रहा था. पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर से दूरी बनाने की कोशिश की तो रमीज मलिक महिला डॉक्टर के निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा.

फिलहाल, केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया है. उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है. पीड़िता के बयान और सबूत जुटाने में पुलिस लग गई है. एक अन्य टीम आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की भी तलाश में लग गई है.

