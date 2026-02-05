scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्यार, बदला और कत्ल... बेटी को भगाने के केस में अधेड़ की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

कौशांबी में चारपाई पर सो रहे अधेड़ गणेश प्रसाद लोधी की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. हत्या के आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक की बेटी को भगा ले गया था, जिस पर केस दर्ज कराया गया था. इसी रंजिश में हत्या की गई. वहीं, आरोपी ने मोबाइल और जैकेट जलाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

यूपी के कौशांबी जिले में दो दिन पहले हुए अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. सैनी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी मृतक की बेटी को भगा ले गया था, जिसको लेकर मृतक ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी रंजिश में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

दरअसल, यह घटना सैनी थाना क्षेत्र के कानेमई गांव की है. इसी गांव के रहने वाले गणेश प्रसाद लोधी (करीब 50 वर्ष) समोसा-चाय की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे. 1 फरवरी की रात वह रोज की तरह अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: मासूम बेटा बिक गया 95 हजार में, पैसों की तंगी ने महिला को बनाया अपराधी, पुलिस ने मां समेत दो को किया गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

विपक्ष पर डिप्टी सीएम का वार.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
'बजट पढ़ लेते तो विरोध नहीं करते...', विपक्ष पर केशव मौर्य का तीखा हमला
पीड़ित शख्स ने पुलिस से की शिकायत. (Photo: Representational)
'साहब, पत्नी की आशिकी से तंग आ गया हूं...' पति बोला- वह फिर से भाग गई
police team
कौशाम्बी में प्रेमी के साथ भाग गई 3 बच्चों की मां, मासूमों को लेकर थाने पहुंचा पति
डॉक्टर ने इलाज के नाम पर नशीली दवा खिलाकर खींची अश्लील तस्वीरें, किया ब्लैकमेल
minor girl Raped in school van
इलाज के नाम पर युवती को दी नशीली दवा, फिर डॉक्टर ने खींची अश्लील तस्वीरें 

चारपाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या

रात के अंधेरे में आरोपी ने कुल्हाड़ी से गणेश प्रसाद के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अगली सुबह 2 फरवरी को चारपाई पर शव पड़ा मिलने से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

Advertisement

हत्या के खुलासे के लिए एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर कई पुलिस टीमें बनाई गईं. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले.

आरोपी गिरफ्तार, हत्या का सामान बरामद

जांच में कानेमई गांव निवासी आकाश पुत्र पुजारी लाल का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी को भौतर गांव के तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, जला हुआ जैकेट, मृतक के मोबाइल फोन के जले हुए अवशेष और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है.

बेटी को भगाने का था विवाद

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी करीब चार महीने पहले मृतक की बेटी को भगा ले गया था. इस मामले में मृतक ने सैनी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी केस को लेकर आरोपी लगातार दबाव में था.

सबूत मिटाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, 1 फरवरी की रात आरोपी बाइक की डिग्गी में कुल्हाड़ी रखकर मृतक के घर पहुंचा. हत्या के बाद उसने बल्ब तोड़कर अंधेरा किया, मोबाइल साथ ले गया और रास्ते में कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी. सबूत मिटाने के लिए खून से सना जैकेट और मोबाइल जला दिया. आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement