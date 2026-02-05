प्यार, बदला और कत्ल... बेटी को भगाने के केस में अधेड़ की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

यूपी के कौशांबी जिले में दो दिन पहले हुए अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. सैनी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी मृतक की बेटी को भगा ले गया था, जिसको लेकर मृतक ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी रंजिश में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

दरअसल, यह घटना सैनी थाना क्षेत्र के कानेमई गांव की है. इसी गांव के रहने वाले गणेश प्रसाद लोधी (करीब 50 वर्ष) समोसा-चाय की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे. 1 फरवरी की रात वह रोज की तरह अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे.

चारपाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या

रात के अंधेरे में आरोपी ने कुल्हाड़ी से गणेश प्रसाद के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अगली सुबह 2 फरवरी को चारपाई पर शव पड़ा मिलने से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

हत्या के खुलासे के लिए एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर कई पुलिस टीमें बनाई गईं. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले.

आरोपी गिरफ्तार, हत्या का सामान बरामद

जांच में कानेमई गांव निवासी आकाश पुत्र पुजारी लाल का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी को भौतर गांव के तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, जला हुआ जैकेट, मृतक के मोबाइल फोन के जले हुए अवशेष और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है.

बेटी को भगाने का था विवाद

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी करीब चार महीने पहले मृतक की बेटी को भगा ले गया था. इस मामले में मृतक ने सैनी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी केस को लेकर आरोपी लगातार दबाव में था.

सबूत मिटाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, 1 फरवरी की रात आरोपी बाइक की डिग्गी में कुल्हाड़ी रखकर मृतक के घर पहुंचा. हत्या के बाद उसने बल्ब तोड़कर अंधेरा किया, मोबाइल साथ ले गया और रास्ते में कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी. सबूत मिटाने के लिए खून से सना जैकेट और मोबाइल जला दिया. आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है.

