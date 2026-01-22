कौशांबी: मासूम बेटा बिक गया 95 हजार में, पैसों की तंगी ने महिला को बनाया अपराधी, पुलिस ने मां समेत दो को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. पैसों की तंगी ने एक मां को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने अपने ही 6 साल के मासूम बेटे को महज 95 हजार रुपये में बेच दिया. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. राहत की बात यह रही कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया.

बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने तुरंत थाना पश्चिम शरीरा में तहरीर दी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

21 जनवरी को दर्ज हुआ मामला

जानकारी के अनुसार, 21 जनवरी को बृजेश कुमार पुत्र सुकुरु, निवासी खरौना थाना पश्चिम शरीरा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी पत्नी ममता देवी ने उनके 6 साल के बेटे को कहीं बेच दिया है. इस तहरीर पर पुलिस ने धारा 143(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने तुरंत टीम गठित करने के निर्देश दिए और बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी के आदेश दिए गए.

सर्विलांस से मिली सफलता

सीओ कौशांबी जेपी पांडेय ने बताया कि थाना पश्चिम शरीरा पुलिस टीम ने सर्विलांस और तकनीकी साधनों की मदद से जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना पर 22 जनवरी, बृहस्पतिवार को बच्चे को ग्राम टेवा के पास तिराहे से सकुशल बरामद कर लिया गया.

इस दौरान पुलिस ने इस घटना में शामिल दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में बच्चे की मां ममता देवी पत्नी बृजेश कुमार और उसकी सहयोगी अनिता शुक्ला पत्नी श्याम कुमार शुक्ला, निवासी जयरामपुर संगम कुंज कॉलोनी थाना धूमनगंज, प्रयागराज शामिल हैं.

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ में ममता देवी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी कारण उसने अनिता शुक्ला के जरिए अपने बेटे को एक अज्ञात व्यक्ति को 95 हजार रुपये में बेच दिया. इस रकम में से 22 हजार 700 रुपये उसके पास बचे थे, जबकि बाकी पैसे खर्च हो चुके थे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 22 हजार 700 रुपये बरामद कर लिखापढ़ी के बाद उन्हें जेल भेज दिया है.

