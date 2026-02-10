scorecardresearch
 
कौशांबी में प्रेमी ने शादी में बाधा बनी विधवा प्रेमिका को गला दबाकर मार डाला, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

यूपी के कौशांबी में रेलवे ट्रैक पर मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने प्रेमी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की शादी तय होने के बाद महिला लगातार दबाव बना रही थी. युवक ने गूगल से तरीका खोजा और फिर गला दबाकर हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया.

प्रेमिका की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
प्रेमिका की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में तीन दिन पहले रेलवे ट्रैक पर मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मृतका के प्रेमी दिनेश कड़ाई और उसके सहयोगी रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवक की शादी में रोड़ा बन रही महिला को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की गई.

घटना 7 फरवरी की रात करीब 9 बजकर 30 मिनट की है. रेलवे कंट्रोल रूम ने थाना सैनी पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम परसीपुर के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव की हालत बेहद संदिग्ध थी. महिला के मुंह पर टेप लगी हुई थी. दोनों पैर बंधे हुए थे और गले में रस्सी कसी हुई थी. पुलिस को प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लगा.

हत्या के बाद युवती के शव को फेंका 

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया. इसके बाद मृतका की पहचान उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय चिंतामणि, निवासी हिसामाबाद बाना, मोहब्बतपुर पइंसा के रूप में हुई.

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी दिनेश ने हत्या की बात कबूल कर ली है. दिनेश ने बताया कि करीब दो साल पहले बिजली का बिल जमा करते समय उसकी मुलाकात उर्मिला से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और नजदीकियां हो गईं. उर्मिला के पति का पहले ही देहांत हो चुका था. आरोपी का उसके घर आना जाना शुरू हो गया था.

इसी दौरान दिनेश की शादी कहीं और तय हो गई. जब उसने उर्मिला से दूरी बनानी चाही तो महिला ने पुलिस में शिकायत और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी. इससे परेशान होकर दिनेश ने रिश्तेदार रंजीत के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. दोनों ने नया सिम खरीदा और रस्सी का इंतजाम किया.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

7 फरवरी को इलाज के बहाने उर्मिला को जिला अस्पताल मंझनपुर ले गए. सुनसान जगह पर दोनों ने महिला को गिरा दिया. रंजीत ने मुंह दबाया और दिनेश ने गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि मामला हादसा लगे. पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है.
 

