UP: फेयरवेल के बाद छात्रों का हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होते ही 6 लग्जरी गाड़ियां सीज

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रामवन गमन मार्ग पर फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों की खतरनाक स्टंटबाज़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लग्जरी गाड़ियों से हाईवे पर हुड़दंग मचाया गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और कोखराज थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए थार, सफारी और इनोवा समेत 6 गाड़ियों को सीज कर दिया.

वीडियो वायरल.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रामवन गमन मार्ग पर छात्रों की खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ छात्र जान जोखिम में डालकर चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 फरवरी का है. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी.

वायरल फुटेज में लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला दिख रहा है, जिसमें छात्र-छात्राएं गाड़ियों के गेट से बाहर निकलकर और ऊपर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह स्टंटबाजी न सिर्फ खुद छात्रों के लिए खतरनाक थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाल रही थी.

फेयरवेल पार्टी के बाद निकला स्टंटबाजी का काफिला

पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, 2 फरवरी को चायल से बीजेपी के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता के भरवारी स्थित केपीएस स्कूल में इंटर और हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं की फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई थी. कार्यक्रम खत्म होने के बाद छात्र-छात्राएं लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर हाईवे पर निकल पड़े.

फेयरवेल के बाद निकले इस काफिले में थार, सफारी और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां शामिल थीं. इसी दौरान छात्रों ने गाड़ियों पर खड़े होकर और गेट से बाहर निकलकर स्टंट करना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ छात्राएं भी गाड़ी के गेट से बाहर निकलकर स्टंट करती दिखाई दीं, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

देखें वीडियो...

वीडियो वायरल होते ही पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. कोखराज पुलिस ने जांच करते हुए वीडियो में दिख रही गाड़ियों की पहचान की और कार्रवाई की. पुलिस ने स्टंट में शामिल कुल 6 गाड़ियों को सीज कर दिया है.

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि रामवन गमन मार्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक गाड़ियों पर बैठकर और चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे. जांच में कुल 6 गाड़ियां सामने आईं, जिन्हें सीज कर दिया गया है. साथ ही संबंधित कॉलेज को भी सूचना देकर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. एसपी ने स्पष्ट किया कि आम सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी गैरकानूनी है और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
