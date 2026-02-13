scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: सिर्फ 300 रुपये के लिए 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 300 रुपये की लालच में एक आरोपी ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना संदीपनघाट थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले का खुलासा होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

Advertisement
X
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. यहां महज 300 रुपये की लालच में एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

गला दबाकर की हत्या

यह घटना संदीपनघाट थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को रामशरण ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 70 साल की मां श्रीमती लखपतिया घर के बाहर बरामदे में सो रही थीं. सुबह जब वह उन्हें जगाने पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिलीं. महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में देसी शराब होगी महंगी. (Photo: Representational)
UP: एक अप्रैल से देसी शराब महंगी, ई-लॉटरी से होंगे दुकानों के आवंटन
रसोइया ने बाल्टीभर पानी में मिलाया दूध. (Photo: Screengrab)
मिड-डे मील... बाल्टी भर पानी में डाला दो पैकेट दूध, बच्चों को पिलाया
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बना नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा (Photo: ITG)
सपा जॉइन करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पिछले महीने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा
Student runs over six people in lucknow killing child in accident
लखनऊ में रफ्तार का कहर, 6 को कुचलने वाले आरोपी छात्र की हुई पहचान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी. (Photo: Representational)
'जन्म से तय होती है जाति...' इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी ओमप्रकाश पटेल उर्फ छोटू, काजीपुर गांव का रहने वाला है और सैय्यद सरावां मोड़ के पास मौजूद है. पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

चोरी की नीयत से घर में घुसा था आरोपी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि 9 फरवरी की शाम वह एक दुकान पर गुटखा लेने गया था. उसी दौरान उसने बुजुर्ग महिला के पास पैसे देखे थे. तभी उसने चोरी की योजना बना ली. रात में वह महिला के घर पहुंचा और चोरी करने लगा. इसी दौरान महिला जाग गई और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने महिला का गला दबा दिया और उनके ओढ़े हुए कपड़े से कसकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह 300 रुपये लेकर फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement