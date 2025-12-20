'वो कहता था अपनी बेटी से संबंध बनवाओ...' कानपुर में महिला ने प्रेमी का कत्ल कर जंगल में दफना दिया

कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में दफना दिया. करीब 50 दिन बाद जब पुलिस ने जंगल से कंकाल बरामद किया, तब पूरी कहानी सामने आई. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं शव ठिकाने लगाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

मामला चौबेपुर इलाके के रौतापुर गांव का है. यहां रहने वाले गोरेलाल का गांव की ही रहने वाली महिला से बीते चार साल से प्रेम संबंध था. महिला के पति की मौत हो चुकी थी. उसकी चार बेटियां और एक बेटा है. गोरेलाल का उसके घर आना-जाना था और वह कई बार रात में भी वहीं रुकता था. महिला के बच्चों को भी लगने लगा था कि पिता के न होने पर गोरेलाल ही घर का सहारा बनेगा. लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया.

पुलिस के मुताबिक, गोरेलाल की नजर महिला की 13 साल की बेटी पर थी. उसने महिला पर बेटी से संबंध बनवाने का दबाव डालना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके बेटे को मार देगा. इसको लेकर महिला ने गोरेलाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो महिला ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात महिला ने अपने भतीजे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. वह गोरेलाल को शादी का झांसा देकर अपने मायके ले गई और वहां उसे शराब पिलाई. नशे की हालत में रात में महिला ने अपने भतीजे के साथ मिलकर गोरेलाल का गला घोट दिया. हत्या के बाद महिला के भतीजे ने अपने एक दोस्त को बुलाया और तीनों ने शव को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना दिया.

इधर गोरेलाल के अचानक गायब होने पर उसके परिजनों ने 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन शुरुआत में किसी को हत्या की आशंका नहीं हुई. जांच के दौरान पुलिस को गोरेलाल और महिला के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई. गोरेलाल के लापता होने के बाद भी महिला के व्यवहार में कोई दुख या बेचैनी न दिखने पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की महिला ने पूरी कहानी बयां करते हुए जुर्म कबूल कर लिया.

इसके बाद पुलिस ने उसके भतीजे को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर करीब 50 दिन बाद जंगल से गोरेलाल का कंकाल बरामद कर लिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में महिला ने बिना किसी पछतावे के कहा कि गोरेलाल की नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो बर्दाश्त नहीं हुआ. वह कहता था कि अगर अपनी बेटी से संबंध नहीं बनवाओगी तो तुम्हारे इकलौते बेटे को मार डालूंगा.

