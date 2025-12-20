scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वो कहता था अपनी बेटी से संबंध बनवाओ...' कानपुर में महिला ने प्रेमी का कत्ल कर जंगल में दफना दिया

यूपी में कानपुर के चौबेपुर इलाके में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक महिला का एक युवक से प्रेम-संबंध था. प्रेमी की नजर महिला की नाबालिग बेटी पर भी थी. जब ये बात महिला को पता चली तो उसने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी. करीब 50 दिन बाद जंगल से कंकाल बरामद होने पर पूरा मामला सामने आया है.

Advertisement
X
महिला ने कर दी प्रेमी की हत्या. (File Photo: ITG)
महिला ने कर दी प्रेमी की हत्या. (File Photo: ITG)

कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में दफना दिया. करीब 50 दिन बाद जब पुलिस ने जंगल से कंकाल बरामद किया, तब पूरी कहानी सामने आई. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं शव ठिकाने लगाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

मामला चौबेपुर इलाके के रौतापुर गांव का है. यहां रहने वाले गोरेलाल का गांव की ही रहने वाली महिला से बीते चार साल से प्रेम संबंध था. महिला के पति की मौत हो चुकी थी. उसकी चार बेटियां और एक बेटा है. गोरेलाल का उसके घर आना-जाना था और वह कई बार रात में भी वहीं रुकता था. महिला के बच्चों को भी लगने लगा था कि पिता के न होने पर गोरेलाल ही घर का सहारा बनेगा. लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया.

पुलिस के मुताबिक, गोरेलाल की नजर महिला की 13 साल की बेटी पर थी. उसने महिला पर बेटी से संबंध बनवाने का दबाव डालना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके बेटे को मार देगा. इसको लेकर महिला ने गोरेलाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो महिला ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

लड़की ने पिता और भाइयों को फांसी देने की मांग की. (Photo: Representational)
'मैं उसकी पत्नी हूं, हमेशा रहूंगी', भाई ने प्रेमी की हत्या की, बहन ने लाश से कर ली शादी
अवैध संबंध के चलते पति ने की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
राजस्थान: पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या, 3 गिरफ्तार
रायपुर में लॉज के अंदर युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
रायपुर में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, फिर थाने में खुद जाकर किया सरेंडर
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी के बॉयफ्रेंड हत्यारे को 5 साल बाद दी जमानत (File Photo: ITG)
पत्नी के प्रेमी की हत्या, 95 तारीखों पर भी आरोप तय नहीं... अब 5 साल बाद जेल से बाहर आएगा ऑटो ड्राइवर
Lucknow Meera And Sanjay Murder Case
लखनऊ: प्रेमी की हत्या के तीन दिन बाद प्रेमिका ने की खुदकुशी, फंदे पर झूलती मिली लाश
Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रेमी की हत्या कर शव के किए 4 टुकड़े, फिर सहेली के घर दफनाया... अब पति-पत्नी अरेस्ट

डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात महिला ने अपने भतीजे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. वह गोरेलाल को शादी का झांसा देकर अपने मायके ले गई और वहां उसे शराब पिलाई. नशे की हालत में रात में महिला ने अपने भतीजे के साथ मिलकर गोरेलाल का गला घोट दिया. हत्या के बाद महिला के भतीजे ने अपने एक दोस्त को बुलाया और तीनों ने शव को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना दिया.

Kanpur Woman Kills Lover to Protect Minor Daughter Skeleton Recovered

इधर गोरेलाल के अचानक गायब होने पर उसके परिजनों ने 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन शुरुआत में किसी को हत्या की आशंका नहीं हुई. जांच के दौरान पुलिस को गोरेलाल और महिला के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई. गोरेलाल के लापता होने के बाद भी महिला के व्यवहार में कोई दुख या बेचैनी न दिखने पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की महिला ने पूरी कहानी बयां करते हुए जुर्म कबूल कर लिया.

इसके बाद पुलिस ने उसके भतीजे को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर करीब 50 दिन बाद जंगल से गोरेलाल का कंकाल बरामद कर लिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में महिला ने बिना किसी पछतावे के कहा कि गोरेलाल की नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो बर्दाश्त नहीं हुआ. वह कहता था कि अगर अपनी बेटी से संबंध नहीं बनवाओगी तो तुम्हारे इकलौते बेटे को मार डालूंगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement