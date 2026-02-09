scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: जिस रईसजादे की लैंबॉर्गिनी ने लोगों को कुचला, उसे थाने में मिला VIP ट्रीटमेंट! आरोपी का FIR से नाम भी गायब

kanpur Lamborghini Accident: कानपुर में लैंबोर्गिनी से लोगों को कुचलने वाले आरोपी शिवम को थाने में 'वीआईपी ट्रीटमेंट' देने का आरोप लगा है. पुलिस की मौजूदगी में बाउंसरों ने पीड़ितों से अभद्रता की और गाड़ी को कवर से ढका. वायरल वीडियो के बावजूद FIR से आरोपी का नाम गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
कानपुर में लैंबॉर्गिनी ने कई लोगों को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)
कानपुर में लैंबॉर्गिनी ने कई लोगों को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)

यूपी के कानपुर में जिस रईसजादे ने लैंबोर्गिनी कार से लोगों को कुचला था उसे थाने में 'वीआईपी ट्रीटमेंट' देने का आरोप लगा है. पुलिसवाले उसकी गाड़ी को कवर से ढकते नजर आए. वहीं, आरोपी के साथ मौजूद बाउंसर पब्लिक से अभद्रता करते दिखे. फिलहाल, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. 

आपको बता दें कि रविवार शाम को कानपुर में लैंबॉर्गिनी गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मारते हुए घायल कर दिया था. इसके बाद पुलिस गाड़ी को लेकर थाने चली गई, जहां पहले तो गाड़ी पर कवर डलवा दिया गया और फिर आरोपी के पर्सनल बॉडीगार्ड थाने में गाड़ी के पास खड़े होकर उसकी रखवाली करने लगे. 

आरोप है कि बाउंसरों ने पीड़ित पक्ष के परिवार वालों के साथ अभद्रता भी की और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ. वायरल वीडियो में पुलिस खुद गाड़ी पर कवर डलवाती दिख रही है. लेकिन वहां खड़े लोग उसका विरोध कर रहे हैं और बाउंसरों को गाड़ी में कवर डालने से रोक रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Newborn dies due to hospital negligence (Photo: Representational)
वार्मर मशीन में नवजात को रखकर भूल गई नर्स, झुलसकर बच्ची ने तोड़ा दम
Man poured kerosene sets fire on himself after police arrival kanpur
कानपुर में युवक ने पुलिस के पहुंचते ही खुद को लगाई आग
पुलिस की दस्तक के बाद युवक ने लगा ली आग. (Photo: Screengrab)
Kanpur: रूम में बंद होकर युवक ने खुद को लगा ली आग, सामने आई ये वजह
student killed himself
क्लासमेट संग फेसबुक पर फोटो...धमकी से डरा नाबालिग, ट्रेन से कटकर दी जान
SP MLA Hasan Rumi lashed out at officer (Photo - Screengrab)
'पागल मैन, यू आर स्टूपिड', नई सड़क की खुदाई देख भड़के सपा MLA हसन रूमी

मामले में डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच-पड़ताल की जा रही है. वहीं, एक वीडियो में एक्सीडेंट के बाद आरोपी शुभम गाड़ी से निकलता हुआ दिख रहा है. लेकिन बावजूद इसके उसका नाम FIR से गायब है. 

Advertisement

जानिए पूरा मामला 

यह हादसा दोपहर करीब 3.15 बजे Rev-3 मॉल के पास हुआ, जब बिजनेसमैन के.के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की चलाई जा रही लग्जरी कार कथित तौर पर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों और कई गाड़ियों से टकरा गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. 

चश्मदीदों के मुताबिक, कार ने पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर एक खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे उसका सवार करीब 10 फीट हवा में उछल गया. कार मोटरसाइकिल के अगले पहिये पर चढ़ गई और कुछ दूर तक उसे घसीटती रही, फिर एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई.

घायलों में से एक तौफीक अहमद कई मीटर दूर जा गिरे और उनके पैरों में गंभीर चोटें आईं. हादसे में घायल हुए अन्य लोगों को फ्रैक्चर और चोटें आईं. टक्कर के बाद कार रोकने के बजाय, शिवम मिश्रा कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था. गुस्साए राहगीरों ने लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो की खिड़कियां तोड़ दीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement