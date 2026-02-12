कानपुर: 'मैं ठाकुर हूं' कहने वाली बैंककर्मी आस्था सिंह पहुंचीं थाने, रितु त्रिपाठी और उनके पति पर लगाए गंभीर आरोप

कानपुर के पनकी थाने में एचडीएफसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह ने पूर्व सहकर्मी रितु त्रिपाठी और उनके पति ऋषि त्रिपाठी के खिलाफ धमकाने की लिखित शिकायत दी है. यह विवाद 6 जनवरी को तब शुरू हुआ जब रितु बैंक में इस्तीफा देने आई थीं.

और पढ़ें

आस्था सिंह का आरोप है कि ऋषि त्रिपाठी ने बैंक में घुसकर उन्हें धमकी दी और उनकी जाति पूछी. इसी बहस के दौरान आस्था का 'मैं ठाकुर हूं' वाला वीडियो वायरल हुआ था. जवाब में ऋषि त्रिपाठी ने भी जन सूचना पोर्टल पर आस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया ट्रोलिंग से टूटीं आस्था सिंह

आस्था सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने अपनी जाति का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनसे उनकी 'जात' पूछी गई थी और उन्हें डराया जा रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके चरित्र को लेकर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं.

आस्था ने भावुक होते हुए कहा कि जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई है, उन्हें अब सुसाइड करने जैसा महसूस हो रहा है. उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण उन्हें कानूनी मदद लेनी पड़ी.

Advertisement

पुलिस करेगी दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर जांच

पनकी थाना इंचार्ज योगेंद्र भदौरिया ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. जांच अधिकारी के अनुसार, दोनों पक्षों को थाने बुलाया जाएगा और आमने-सामने बैठाकर उनके बयानों की पुष्टि की जाएगी.

ऋषि त्रिपाठी का दावा है कि उन्होंने नियम के मुताबिक जन सूचना पोर्टल पर अपनी बात रखी है. अब पुलिस वायरल वीडियो और बैंक में हुई उस दिन की घटना के तथ्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल, मामला गरमाता जा रहा है और इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है.

---- समाप्त ----