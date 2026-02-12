scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: वॉर्मर मशीन में जलने से नवजात की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, 27 अस्पतालों में छापेमारी, 22 मिले मानक विहीन

कानपुर के बिठूर में एक नर्सिंग होम के आईसीयू वॉर्मर में जलकर हुई नवजात की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम के निर्देश पर सीएमओ की टीम ने 27 अस्पतालों पर छापा मारा, जिसमें 22 नर्सिंग होम मानकों के विपरीत चलते पाए गए.

Advertisement
X
कानपुर में हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन (Photo- Screengrab)
कानपुर में हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन (Photo- Screengrab)

कानपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को डीएम जितेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर पश्चिमी कानपुर के बिठूर और कल्याणपुर इलाकों में एक साथ 27 नर्सिंग होम पर छापेमारी की. यह कार्रवाई 8 फरवरी को बिठूर के राजा नर्सिंग होम में आईसीयू वॉर्मर के भीतर जलने से हुई एक नवजात की मौत के बाद की गई है. अरुण और शालू के इस पहले बच्चे की मौत डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से हुई थी. जांच में पाया गया कि कई अस्पतालों में आईसीयू बिना अनुमति के संचालित हो रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे सेंटरों को सील कर दिया.

22 अस्पतालों में मिलीं भारी कमियां

छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को हैरानी हुई कि जिन 27 नर्सिंग होम की जांच की गई, उनमें से 22 मानक के खिलाफ काम कर रहे थे. एसीएमओ डॉ. अमित रस्तोगी ने बताया कि कई अस्पतालों के आईसीयू बिना परमिशन के धड़ल्ले से चल रहे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Questions raised on driver Mohan's claim in Kanpur Lamborghini case (Photo- ITG)
क्या शिवम मिश्रा को बचाने के लिए खड़ा किया गया 'फर्जी' ड्राइवर?
Kanpur lamborghini case
ड्राइविंग सीट पर था शिवम, लैम्बोर्गिनी हादसे का नया वीडियो आया सामने
लैंबॉर्गिनी हादसे में आया है कानपुर के शिवम मिश्रा का नाम. (File Photo: ITG)
90 साल की विरासत और लैंबॉर्गिनी हादसा... कानपुर के शिवम की कहानी
Kanpur Lamborghini crash
झूठ की पोल खोलने वाला Video... लैंबॉर्गिनी कांड में सब बेनकाब
आस्था सिंह के बाद अब ऋतु त्रिपाठी ने भी वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है (Photo: Screengrab)
'मैं मायके से त्रिपाठी,ससुराल से मिश्रा', ठाकुर गर्ल आस्था को ऋतु ने दिया जवाब

यह भी पढ़ें: बिना लाइसेंस कानपुर के राजा नर्सिंग होम में चल रहा था ICU, जहां वॉर्मर मशीन में झुलसकर नवजात बच्ची ने तोड़ा दम; मां-बाप की पहली संतान थी

फिलहाल, इन सभी सेंटरों को सील कर दिया गया है और अस्पताल संचालकों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की सघन जांच जारी रहेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. 

Advertisement

राजा नर्सिंग होम कांड और पुलिसिया कार्रवाई

बिठूर के जिस राजा नर्सिंग होम में हादसा हुआ था, उसे प्रशासन पहले ही सील कर चुका है. नवजात के माता-पिता ने जब मशीन से धुआं निकलता देखा, तब इस दर्दनाक लापरवाही का खुलासा हुआ था.

पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस आगे की कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement