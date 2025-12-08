scorecardresearch
 
WhatsApp से नकल, हाथ पर लिखे जवाब, तीन बार बाथरूम गई महिला तो खुला राज

कानपुर में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जालौन की एक महिला परीक्षार्थी अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर सेंटर पहुंची और बार-बार बाथरूम जाकर प्रश्न व्हाट्सएप से भेजती रही. संदेह होने पर निरीक्षक ने चेकिंग कर मोबाइल बरामद किया. महिला को पुलिस के हवाले कर पूछताछ की गई. नए नियम के तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन दो साल के लिए परीक्षा से डिबार किया जाएगा.

महिला को परीक्षा से किया गया बाहर (Photo: Screengrab)
यूपी के कानपुर में रविवार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक महिला परीक्षार्थी के नकल का तरीका जानकर निरीक्षक भी दंग रह गए. जालौन की रहने वाली एक युवती गर्ल्स इंटर कॉलेज सेंटर पर परीक्षा देने पहुंची थीं. 

प्रवेश के दौरान जांच के बावजूद वह अंडरगारमेंट में एंड्रॉयड मोबाइल छिपाकर अंदर ले गई थी. पेपर शुरू होते ही निरीक्षक की नजर बचा कर उसने मोबाइल निकाला और प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार को भेज दी.

महिला ने अंडरगारमेंट में छिपा रखा था मोबाइल

वह बाथरूम में जाकर फोन इस्तेमाल कर रही थी. रिश्तेदार की ओर से जवाब व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे, जिन्हें वह अपने हाथ पर लिखकर परीक्षा हॉल में आकर उत्तर लिखने लगती थी. इसी तरह तीन बार बाथरूम जाने पर कमरे में ड्यूटी कर रहे शिक्षक को शक हुआ. तुरंत महिला स्कॉड को बुलाया गया और चेकिंग की गई, जिसमें महिला के अंडरगारमेंट से मोबाइल बरामद हो गया.

कॉलेज प्रशासन ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. चकेरी थाने में उससे पूछताछ की गई, उसने स्वीकार किया कि वह नकल करने के लिए फोन छुपाकर लाई थी और उत्तर उसे उसकी भाभी भेज रही थी.

महिला के खिलाफ मामला दर्ज

एसीपी अभिषेक पांडे के अनुसार, महिला मोबाइल से प्रश्न भेज रही थी और उसके उत्तर उसे वापस मिल रहे थे. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन नए परीक्षा अधिनियम के तहत परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है. महिला को थाने से छोड़ दिया गया है.

 

TOPICS:

