कानपुर में सिस्टम की लापरवाही! सड़क किनारे खुदे गड्ढे में गिरा युवक, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली. यहां देर रात बाइक से घर लौट रहा युवक गड्ढे में गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जाता है कि युवक रात भर गड्ढे में गिरने के बाद कीचड़ में फंसा रहा. वहीं सुबह जब राहगीरों की नजर उस पर पड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल जाते समय उसने दम तोड़ दिया है.

अंधेरे के कारण किसी को नहीं लगी भनक

जानकारी अनुसार युवक देर पानी से भरे गड्ढे में गिर गया. जिससे वह कीचड़ में फंस गया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की. लेकिन निकल नहीं पाया. साथ ही अंधेरा होने की वजह से लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं चला. वहीं सुबह खेतों की ओर जा रहे किसानों की जब नजर पड़ी तो उन्होंने गड्ढे में युवक को फंसा देखा. जिसके बाद लोग भी सकते में आ गए.

इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद कीचड़ में फंसे युवक को बाहर निकाला और फिर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. यह घटना शिवली कोतवाली क्षेत्र के रूरा शिवली मार्ग पर कडरी गांव के पास हुआ.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि एक युवक रात में बाइक से जा रहा था. तभी वह सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिर गया. गड्ढा गहरा था, ऐसे में वह रात भी उसी में फंसा रहा. जिसके बाद सुबह लोगों ने उसे देखा तो बाहर निकाला. लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

