झांसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में फिर शव की बेकद्री, चूहों ने कुतरा महिला का शव

उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में शव की बेकद्री का मामला एक बार फिर सामने आया है. मॉर्चरी में रखे एक महिला के शव को चूहों द्वारा कुतरने की तस्वीर सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया. यह घटना एक महीने के भीतर दूसरी बार सामने आई है.

मृतका की पहचान करीब 60 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी रघुवीर दोहरे के रूप में हुई है. वह झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के महेबा गांव की रहने वाली थीं. परिजनों के अनुसार पुष्पा देवी को शुगर की बीमारी थी. बीते दिन उन्होंने शुगर की दवा समझकर गलती से कीटनाशक दवा पी ली, जिससे वह बेहोश हो गईं. परिजन उन्हें पहले चिरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान रात में उनकी मौत हो गई.

मॉर्चरी में शव की बेकद्री का मामला

परिजनों का कहना है कि शव को मॉर्चरी में सही हालत में रखवाया गया था. अगले दिन जब पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया तो आंख के आसपास किसी जानवर द्वारा कुतरने के जख्म दिखाई दिए. परिजनों का आरोप है कि मॉर्चरी में बड़े बड़े चूहे देखे गए हैं और उन्हीं चूहों ने शव को नुकसान पहुंचाया है.

मृतका के देवर सचिन कुमार ने बताया कि शव से खून निकल रहा था और पुलिस भी मौके पर मौजूद थी. उन्होंने कहा कि मॉर्चरी में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं.

चूहों ने कुतरा महिला का शव

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. महिला का शव रात में आया था और परिजनों ने नुकसान की शिकायत की है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. वहीं मेडिकल चौकी प्रभारी मोहित राणा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है. मामले को लेकर जांच की जा रही है.



