UP के झांसी में भीषण बस हादसा, तेज रफ्तार बस खेत में पलटी, 30 यात्री घायल

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. टीकमगढ़ से झांसी की ओर आ रही तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

25 से 30 यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती

घटना में करीब 25 से 30 यात्री घायल हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां सभी का इलाज जारी है. कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, जांच जारी

हादसा बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर हुआ. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

