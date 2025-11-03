scorecardresearch
 

UP के झांसी में भीषण बस हादसा, तेज रफ्तार बस खेत में पलटी, 30 यात्री घायल

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में NH-44 पर टीकमगढ़ से झांसी जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. हादसे में 25 से 30 यात्री घायल हुए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य चलाया. पुलिस ने बस जब्त कर हादसे की जांच शुरू की है.

पुलिस ने बस को कब्जे में लिया.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. टीकमगढ़ से झांसी की ओर आ रही तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

25 से 30 यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती
घटना में करीब 25 से 30 यात्री घायल हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां सभी का इलाज जारी है. कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, जांच जारी
हादसा बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर हुआ. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

