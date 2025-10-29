IAS अमनदीप डुली को झांसी छोड़ ललितपुर लौट रही एस्कॉर्ट कार ने दिव्यांग को कुचला, ड्राइवर और गार्ड पर बरस पड़ी भीड़

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में डीएम अमनदीप डुली के ट्रांसफर के बाद उन्हें झांसी छोड़कर वापस लौट रही एस्कॉर्ट कार ने एक गंभीर दुर्घटना कर दी. कार के बेकाबू होने से एक दिव्यांग व्यक्ति कुचल गया और 3 बाइकों को भी टक्कर लग गई.

डीएम की एस्कॉर्ट कार ने सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी के पास अनियंत्रित होकर पहले तीन बाइकों को टक्कर मारी, फिर एक दिव्यांग व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद मौके पर एकत्रित हुई आक्रोशित भीड़ ने डीएम की एस्कॉर्ट कार के ड्राइवर संजय अग्रवाल और होमगार्ड प्रेमनारायण को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. मारपीट में ड्राइवर और होमगार्ड भी घायल हो गए.

दुर्घटना और हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाया. पुलिस ने घायल दिव्यांग व्यक्ति के साथ-साथ घायल ड्राइवर और होमगार्ड को भी इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. पुलिस ने घटना के संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

(रिपोर्ट: मनीष सोनी)

---- समाप्त ----