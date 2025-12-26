थोड़ी खिचड़ी क्या मांग ली, बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ा अस्पताल कैंटीन वाला! चमचे से फोड़ा सिर

उत्तर प्रदेश ​में जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां अपने मासूम नाती के लिए खाना मांगने गई बुजुर्ग महिला अटेंडेंट पर कैंटीन कर्मचारी ने जानलेवा हमला कर दिया. मामूली सी बात पर कर्मचारी ने महिला के सिर पर लोहे का बड़ा चमचा मार दिया, जिससे महिला लहूलुहान हो गई. महिला को आनन फानन में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

जालौन के मुख्यालय उरई कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज के वार्ड में एक बच्चा भर्ती है. उसकी देखरेख के लिए उसकी नानी वहां रुकी हुई थी. दोपहर के वक्त जब कैंटीन में खिचड़ी बांटी जा रही थी, तब महिला अपने नाती के लिए थाली में खिचड़ी लेने पहुंची थी. बताया जा रहा है कि महिला ने जब बर्तन में थोड़ी ज्यादा खिचड़ी मांगी तो इसको लेकर वहां मौजूद कर्मचारी से तीखी बहस शुरू हो गई. इसके बाद गुस्से में आकर कर्मचारी ने अपना आपा खो दिया और खाना परोसने वाले भारी चमचे से महिला के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया.

हमले के बाद महिला वहीं गिर पड़ी. उनके सिर से इतना खून बहा कि उन्हें आनन-फानन में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनके सिर में टांके आए हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी कर्मचारी गिरफ्तारी के डर से पहले ही वहां से भाग निकला. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने सख्त रुख अपनाया है. दोषी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से काम से निकाल दिया गया है. भोजन सप्लाई करने वाली फर्म को कड़ी चेतावनी जारी की गई है. और परिसर में सुरक्षा और व्यवहार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं.

