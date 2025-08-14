scorecardresearch
 

विधायक पूजा पाल की दूसरी 'गलती' अखिलेश ने नहीं की माफ, सपा से कर दिया आउट, पढ़िए इनसाइड स्टोरी

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी की तारीफ करना, यह सपा में रहते हुए पूजा पाल की दूसरी खता/गलती थी, जिसे पार्टी ने घोर अनुशासनहीनता माना और पूजा पाल को अविलंब पार्टी से बाहर कर दिया. 

सपा विधायक पूजा पाल और अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. कहा जा रहा है कि पूजा पाल की दूसरी 'गलती' को सपा ने माफ नहीं किया और सीएम योगी की तारीफ करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया. सपा के मुताबिक, पूजा पाल ने पहली 'गलती' राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ बीजेपी को वोट करके किया था, जिसे पार्टी ने इग्नोर किया, लेकिन अब दूसरी 'गलती' नाकाबिले बर्दाश्त है. 

समाजवादी पार्टी ने कौशांबी की चायल से विधायक पूजा पाल की दूसरी 'खता' माफ नहीं की, और सदन में योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया. वहीं, अपनी बर्खास्तगी पर विधायक पूजा पाल ने कहा कि मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है. जब सही होगा तो सही बोला जाएगा. 

बता दें की पूजा पाल पहले से ही समाजवादी पार्टी की 'एग्जिट लिस्ट' में मौजूद थीं. पिछली बार राज्यसभा वोटिंग के दौरान भी पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया था. इसके अलावा सपा के लगभग पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. अखिलेश यादव ने उनमें से चार विधायकों पर कार्रवाई की थी. मगर पूजा पाल पर तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी. 

लेकिन यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी की तारीफ करना, यह सपा में रहते हुए पूजा पाल की दूसरी खता/गलती थी, जिसे पार्टी ने घोर अनुशासनहीनता माना और पूजा पाल को अविलंब पार्टी से बाहर कर दिया. 

बता दें कि पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी सरकार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस है और यही वजह है कि अतीक अहमद आज मिट्टी में मिल गया है. पूजा पाल ने यह भी कहा था कि वह पार्टी के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन योगी के एक फैसले ने उन्हें निजी तौर पर बहुत सुकून दिया है. इसलिए वह सीएम योगी की तारीफ करती हैं. 

मालूम हो कि कि पूर्व विधायक राजू पाल पूजा पाल के पति थे, जिनकी हत्या माफिया अतीक अहमद के लोगों ने की थी. ये हत्या पूजा पाल की शादी के महज 9 दिन बाद हुई थी. इस हत्याकांड के पीछे चुनावी रंजिश थी. दरअसल, 2004 में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी के चलते राजू की हत्या को अंजाम दिया गया.

पूजा पाल ने की सीएम योगी की तारीफ

सीएम योगी की तारीफ में पूजा पाल ने विधानसभा में कहा- 'मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया. मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है... 'मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया'... मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं.'

