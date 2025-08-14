'मेरे पति के हत्यारे अतीक को CM योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया', यूपी विधानसभा में बोलीं सपा MLA पूजा पाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे मैराथन चर्चा चली. इस दौरान सदन में बोलते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा- मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी.

पूजा पाल ने आगे कहा- मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया. मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है... 'मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया'... मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं.

बकौल सपा विधायक- मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता... जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया..."

गौरतलब है कि पूजा पाल जब बोल रही थीं तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में खूब हंगामा किया. हालांकि, पूजा पाल सपा की विधायक होते हुए भी योगी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी नजर आईं.

आपको बता दें कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने की थी. ये हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही कर दी गई थी. हत्याकांड के पीछे की वजह चुनावी रंजिश थी. दरअसल, साल 2004 में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी के चलते राजू की हत्या को अंजाम दिया गया.

