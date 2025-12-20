scorecardresearch
 
संभल: घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत

यूपी के संभल जिले में मुरादाबाद–आगरा हाईवे पर घने कोहरे के बीच एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने एक ही बाइक पर सवार मां, पिता, बेटे सहित चार लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में बाइक सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

संभल जिले में मुरादाबाद–आगरा हाईवे पर कैंटर ट्रक की टक्कर में बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)
संभल जिले में मुरादाबाद–आगरा हाईवे पर कैंटर ट्रक की टक्कर में बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार मां, पिता, बेटे सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा बहजोई थाना क्षेत्र के खजरा खाकम मोड़ के पास हुआ, जहां बबराला की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोगों की जान चली गई.

हादसे के बाद अनियंत्रित कैंटर ट्रक हाईवे किनारे एक पेड़ से जा टकराया. पेड़ से टकराने के कारण ट्रक के परखचे उड़ गए. ड्राइवर और हेल्पर ट्रक के केबिन में फंस गए. आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व एंबुलेंस को हादसे की सूचना दी गई. बाइक सवार मृतकों की पहचान बहजोई थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी सुरेश, प्रतीक, विमलेश और बहजोई निवासी संजय के रूप में हुई है. सभी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर घने कोहरे के बीच कहीं से अपने गांव लौट रहे थे.

पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. ट्रक में फंसे ड्राइवर और हेल्पर को निकालने के लिए पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद ली. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को संभल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

हादसे की जानकारी मिलने पर संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. डीएम ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस ने चारों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

