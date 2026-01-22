'मुसलमान साथ छोड़ दे तो सपा दो टके की पार्टी है', डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का हमला

यूपी के बागपत में बीजेपी जिला कार्यालय के मंच से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला कि उनका बयान पलभर में वायरल हो गया. मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने सपा को सीधे-सीधे “दो टके की पार्टी” करार दिया और आरोपों की झड़ी लगा दी.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति आधारित राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा- “अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी छोड़ दे, तो ये दो टके की पार्टी है, जो एक प्रधान तक नहीं बना पाएगी. ये लोग मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं.” इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और समर्थकों में जोश दिखा.

इसके बाद डिप्टी सीएम ने सपा सरकार के दौर पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय कानून-व्यवस्था का बुरा हाल था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के राज में झंडा लगाकर खाली प्लॉट पर कब्जा किया जाता था और कहा जाता था- समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है. उन्होंने इसे अराजकता और दबंगई की राजनीति बताया.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासन में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन होता था. एक-एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर लोग घूमते थे. आज हालात ये हैं कि सड़क पर बंदूक दिखे तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है. उन्होंने इसे मौजूदा सरकार की सख्ती और कानून के राज का उदाहरण बताया.

डिप्टी सीएम ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सपा ने अपने राज में एक हजार दंगे दिए, जो भूले नहीं जाते. हमारी बहनों से छेड़छाड़ हुई, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई. उन्होंने दावा किया कि उस दौर में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, जबकि आज सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

