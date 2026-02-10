scorecardresearch
 
मेरठ में 'शहवाज-आकांक्षा' की शादी पर संग्राम, हिंदू संगठन ने बताया लव जिहाद, बोले- किसी कीमत पर नहीं होने देंगे विवाह

मेरठ में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी के कार्ड पर बवाल मच गया है. हिंदूवादी संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' बताकर 13 फरवरी को होने वाले विवाह को रोकने का ऐलान किया है. पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है.

इस शादी को लेकर हिंदू संगठन में गुस्सा (Photo- Screengrab)
यूपी के मेरठ में एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से होनी है. इसको लेकर परिवार की ओर से इंतजाम किए जा रहे थे. इसी बीच वेडिंग कार्ड हिंदूवादी संगठनों के हाथ लग गया और बवाल मच गया. उन्होंने इसको 'लव जिहाद' करार दिया साथ ही कहा कि वो किसी कीमत पर इस शादी को नहीं होने देंगे.

शादी 13 फरवरी को होनी है जिसका कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की लड़की और लड़का दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं. लड़की का नाम आकांक्षा गौतम और लड़के का नाम शहवाज राणा उर्फ साहिल है. स्थानीय हिंदू संगठन के नेता ने इसे 'लव जिहाद' का मामला करार दिया है.

हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने शादी को रोकने का खुला ऐलान किया है और इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देने की धमकी दी है. सचिन ने इस शादी को 'लव जिहाद' बताया है. साथ ही सीएम योगी से इस मामले का संज्ञान लेकर शादी रूकवाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल हो रहा है और विभिन्न तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ता दिख रहा है. हिंदू संगठन इस विवाह को सोची-समझी साजिश मान रहे हैं. सचिन ने कहा कि लड़के ने अपने वलीमे के कार्ड पर अपना नाम शहवाज राणा लिखा लेकिन शादी के कार्ड पर उसने अपना नाम साहिल लिखवाया है. 

वहीं, लड़की का कहना है कि 'लव जिहाद' जैसा कुछ नहीं है. साहिल को 6 साल से जानती हूं. दोनों परिवार राजी हैं. मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूं. उसने मुझसे कुछ नहीं छिपाया. मर्जी से शादी होने जा रही है. 

फिलहाल, पुलिस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है. प्रशासन इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए है. हालांकि अभी किसी अधिकारी की प्रतिक्रिया नही मिली है. 

