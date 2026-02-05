'खाना तक नहीं दे रहे...', आखिरी कॉल के कुछ देर बाद मौत, शादी के 11 महीने बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. थाना कोतवाली क्षेत्र के बेरिया नगला गांव में एक नवविवाहिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न और दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में परिजन युवती को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

11 महीने पहले हुई थी शादी

मृतका की पहचान 19 वर्षीय सिमरन के रूप में हुई है. सिमरन थाना हाथरस गेट क्षेत्र के रमनगला की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब 11 महीने पहले थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बेरिया नगला निवासी राजा के साथ हुई थी.

परिजनों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए. बताया गया कि सिमरन को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.

मायके से लौटी थी एक दिन पहले

परिजनों ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले सिमरन अपने मायके गई हुई थी. कल ही वह वापस ससुराल लौटी थी. ससुराल पहुंचते ही किसी बात को लेकर उसका पति और ससुराल पक्ष से विवाद हो गया.

इसी दौरान सिमरन ने अपने मायके फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं दिया जा रहा है. फोन कॉल के दौरान ही अचानक संपर्क टूट गया.

अस्पताल में किया गया मृत घोषित

फोन कटने के बाद मायके पक्ष कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उन्हें सूचना मिली कि सिमरन ने फांसी लगा ली है. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर गए.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

