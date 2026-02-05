scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'खाना तक नहीं दे रहे...', आखिरी कॉल के कुछ देर बाद मौत, शादी के 11 महीने बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी

यूपी के हाथरस जिले के बेरिया नगला गांव में 19 वर्षीय नवविवाहिता सिमरन ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर उत्पीड़न, मारपीट, खाना न देने और दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नवविवाहिता की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)
नवविवाहिता की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. थाना कोतवाली क्षेत्र के बेरिया नगला गांव में एक नवविवाहिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न और दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में परिजन युवती को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

यह भी पढ़ें: हाथरस CMO ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

ठाणे में सामने आया रिश्वतखोरी का मामला. (Photo: Representational)
हाथरस CMO ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार
पति के साथ रहने से पत्नी का इनकार
महिला, जिसने पति के साथ रहने से किया इनकार. (Photo: Screengrab)
'वो कुछ कर नहीं पाता...', पति से नाखुश पत्नी ने साथ रहने से किया इनकार
serious road accident near i10 car restaurant on nh 93 in hathras district
हाथरस के NH 93 पर तेज रफ्तार कार से भयंकर हादसा, 1 की मौत
car accident
हाथरस में CCTV में कैद हुआ रफ्तार का कहर, कार की जोरदार टक्कर से एक की मौत

11 महीने पहले हुई थी शादी

मृतका की पहचान 19 वर्षीय सिमरन के रूप में हुई है. सिमरन थाना हाथरस गेट क्षेत्र के रमनगला की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब 11 महीने पहले थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बेरिया नगला निवासी राजा के साथ हुई थी.

परिजनों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए. बताया गया कि सिमरन को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.

Advertisement

मायके से लौटी थी एक दिन पहले

परिजनों ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले सिमरन अपने मायके गई हुई थी. कल ही वह वापस ससुराल लौटी थी. ससुराल पहुंचते ही किसी बात को लेकर उसका पति और ससुराल पक्ष से विवाद हो गया.

इसी दौरान सिमरन ने अपने मायके फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं दिया जा रहा है. फोन कॉल के दौरान ही अचानक संपर्क टूट गया.

अस्पताल में किया गया मृत घोषित

फोन कटने के बाद मायके पक्ष कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उन्हें सूचना मिली कि सिमरन ने फांसी लगा ली है. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर गए.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement