हरदोई: 'आज थाने में छुट्टी है कल आना', कोतवाली के प्रभारी का ऑडियो वायरल, एसपी ने चेताया

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करने वाला एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला पिहानी कोतवाली का है, जहां गांव के तीन-चार लोगों के विवाद की शिकायत लेकर एक शख्स सोमवार को थाने पहुंचा था.

फरियादी को थाने में डेस्क पर कोई प्रार्थना पत्र लेने वाला नहीं मिला. वह सीधे मुंशी के पास गया, लेकिन वहां भी इंतजार करने को कहा गया. लंबे इंतजार के बाद उसने प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल को फोन किया. इस बातचीत का ऑडियो अब वायरल है.

पिहानी कोतवाली से ऑडियो वायरल

ऑडियो में कोतवाल साफ कहते सुने जा सकते हैं. थाने में ताला लगा है… वापस हो जाओ… कल खुलेगा… आज छुट्टी है जी. फरियादी बार-बार अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन कोतवाल उसे अगले दिन आने को कहते हैं.

यह घटना उस समय सामने आई है जब पुलिस महानिदेशक से लेकर मुख्यमंत्री तक स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी फरियादी को टाला न जाए और उसकी शिकायत तुरंत सुनी जाए. मामला सामने आने के बाद एसपी नीरज जादौन ने जांच कराई. जांच में पुष्टि हुई कि ऑडियो पिहानी कोतवाली प्रभारी का है.

Advertisement

एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए

एसपी ने उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में कठोर चेतावनी दर्ज करते हुए सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि थाने आने वाले सभी फरियादियों से सही व्यवहार किया जाए. फिलहाल थाने में छुट्टी है वाला यह ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

---- समाप्त ----