scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरदोई: ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी, बीच सड़क बेरहमी से पीटा, VIDEO हुआ वायरल तो SO पर एक्शन

हरदोई में ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया. दबंगों ने बीच सड़क पर कार रोककर युवक और उसके परिजनों को बेरहमी से पीटा. पुलिस की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के बाद वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एसओ पर गाज गिरी.

Advertisement
X
बीच सड़क गाड़ी रोककर पिटाई (Photo- Screengrab)
बीच सड़क गाड़ी रोककर पिटाई (Photo- Screengrab)

UP News: हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान नसीम और उसके समर्थकों ने सलीम नामक युवक की कार रोककर उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. भ्रष्टाचार की शिकायत से नाराज आरोपियों ने सलीम को इतना पीटा कि वह मरणासन्न हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. 

पुलिस ने शुरुआती दौर में केवल प्रधान पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सोशल मीडिया पर बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 12 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस पूरी घटना में लापरवाही बरतने पर एसपी अशोक मीणा ने तत्काल प्रभाव से कछौना थानेदार निर्भय सिंह को निलंबित कर दिया है.

पीड़ित सलीम की पत्नी और अधिवक्ता फिरदौस जहां का आरोप है कि उन्होंने ग्राम प्रधान के खिलाफ सूचना के अधिकार (RTI) के तहत शिकायत की थी. इस जांच में करीब 13.57 लाख रुपये के घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने प्रधान का खाता सीज कर दिया था. इसी रंजिश के चलते आरोपी पहले भी दो बार हमला कर चुके थे. रविवार को जब सलीम अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस को सूचना देने जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया. फिरदौस का दावा है कि उनके पति की पिटाई के बाद आवाज तक चली गई है.

सम्बंधित ख़बरें

अपर्णा यादव ने प्रतीक यादव की पोस्ट पर दिया संक्षिप्त जवाब. (Photo: Screengrab)
प्रतीक यादव के तलाक से जुड़े पोस्ट पर अपर्णा यादव ने दिया ये जवाब
Laborer became crorepati overnight in Hardoi
हरदोई में मजदूर रातोरात बना ‘करोड़पति’
पेशे से दिहाड़ी मजदूर है गोविंद कुमार. (Photo: ITG)
UP के हरदोई में मजदूर रातोरात बना ‘करोड़पति’, चौंका देगी ये कहानी
Hardoi Murder Case
हरदोई में थाने के अंदर की पत्नी की हत्या, प्रेमी संग भागने से नाराज था पति
महिलाओं से अभद्रता करते सीओ (Photo: Screengrab)
हरदोई: सीओ ने धरना दे रही महिलाओं को दी गालियां, थानेदार ने पत्रकारों को मौके से भगाया
Advertisement

पुलिस की भूमिका पर सवाल

घटना वाले दिन पुलिस ने दबंग प्रधान पति नसीम की शिकायत तो तुरंत दर्ज कर ली, लेकिन गंभीर रूप से घायल सलीम के पक्ष की सुनवाई नहीं की. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी पर पहले से ही 10 से अधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस से उसकी साठगांठ के कारण कार्रवाई में देरी की गई. जब सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और सत्ता व पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठे, तब जाकर विभाग जागा. अब एएसपी पूर्वी सुबोध कुमार का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं.

प्रधान पक्ष का अपना ही दावा

दूसरी ओर, आरोपी प्रधान पति मोहम्मद नसीम ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है. उसका कहना है कि फिरदौस का परिवार उनसे चुनाव हार चुका है और इसी चुनावी रंजिश में उन पर हमला किया गया. 

नसीम के मुताबिक, सलीम और उसके साथियों ने डंडों से उन पर हमला किया जिससे उन्हें सिर में चोट आई. हालांकि, वायरल वीडियो में प्रधान पक्ष की दबंगई साफ नजर आ रही है. फिलहाल, इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement