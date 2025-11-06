scorecardresearch
 

हापुड़ में कार्तिक मेले से लौट रहे ट्रैक्टर सवार युवकों ने किया पुलिस पर हमला, दारोगा-सिपाही की वर्दी फाड़ी, वीडियो वायरल

हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक मेले से लौट रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार श्रद्धालुओं का पुलिस से झगड़ा हो गया. ट्रैफिक जाम खुलवाने के दौरान पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हाथापाई की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

हापुड़ में पुलिसकर्मियों से झड़प का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
हापुड़ में पुलिसकर्मियों से झड़प का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

यूपी के हापुड़ में गढमुक्तेशवर कार्तिक मेले से लौट रहे ट्रैक्टर-ट्राली सवार श्रद्धालुओं में हुआ झगड़ा हो गया. पुलिसकर्मियों के समझाने पर युवकों ने उनके साथ भी हाथापाई कर डाली. इस दौरान सब इंस्पेक्टर और सिपाही की वर्दी फाड़ दी गई. पुलिसकर्मियों को लाठी-डंडे  मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल  हो रहा है. 

बताया जा रहा है कि मेला मार्ग पर पुलिसकर्मी ट्रैफिक जाम खुलवा रहे थे, तभी युवा श्रद्धालुओं ने अभद्रता शुरू कर दी. फिलहाल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है. मामला गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेला रोड का है.

आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं में से कुछ युवकों ने बुधवार देर शाम गढ़ नगर में नक्का कुआं रोड पर पुलिस पर हमला कर दिया. मामला बाग कॉलोनी के सामने बने डिवाइडर कट का है, जहां पुलिस यातायात को नियंत्रित करने में लगी थी. इस दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने पर सवार लोगों ने अचानक पुलिस टीम से नोकझोंक शुरू कर दी, जो कुछ ही मिनटों में मारपीट में बदल गई. 

सिपाही सचिन चौहान और उमंग नक्का कुआं रोड पर जाम से बचाव के लिए वाहनों को एक दिशा में कर रहे थे. इसी बीच एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार दर्जनों लोग, जो गंगा मेले से लौट रहे थे, पुलिस से उलझ गए. पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैक्टर रोकने पर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लाठी , लात-घूंसों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. 

हंगामे की सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी दविजेंद्र सिंह, दारोगा गौरव कुमार, शुभम त्यागी, वेदांश कौशिक समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. स्थिति संभालने के प्रयास में दारोगा गौरव कुमार , सिपाही सचिन चौहान और उमंग की वर्दी फट गई. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ लग गई. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मनोज बालियान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकडने की कार्यवाही शुरू कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छह लोगों को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लिया और सभी को कोतवाली गढ़ पहुंचाया. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रैक्टर सवारों को पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और मारपीट करते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है. 

मामले में सीओ गढ़ स्तुति सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले से लौट रहे वाहनों की संख्या अत्यधिक थी. जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस टीम नक्का कुआं रोड पर कट के पास वाहनों को नियंत्रित कर रही थी. ट्रैक्टर रोकने की यही कार्रवाई कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जिसके चलते उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. जिसमें एक दारोगा और दो सिपाही घायल हुए हैं. दारोगा की तहरीर पर थाना बीबीनगर जिला बुलंदशहर निवासी तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिसकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध है, इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

