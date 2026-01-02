तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी, फिर तीन किलोमीटर तक घसीटता ले गया, चालक की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां गिट्टी ले जा रहे डंपर ने एक ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो डंपर के पिछले पहिए में फंस गया. इसके बाद डंपर उसे करीब तीन किलोमीटर तक घसीटता ले गया. इस भीषण हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

घटना गुरुवार शाम करीब सात बजे सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया के पास की है. कबरई की ओर से गिट्टी लादकर आ रहा डंपर तेज रफ्तार में था. इसी दौरान उसने सामने चल रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ऑटो डंपर के पिछले पहिए में फंस गया, लेकिन डंपर चालक ने वाहन रोकने के बजाय रफ्तार बनाए रखी और ऑटो को सड़क पर घसीटता हुआ ले गया.

हादसे में ऑटो चालक अंकित कुशवाहा निवासी इंगोहटा की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार रोहित कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, सड़क किनारे पैदल जा रहे सीताराम निवासी बिलहड़ी को भी गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने ऑटो चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोगों का कहना है कि इस इलाके में भारी वाहनों की तेज रफ्तार आम बात हो गई है. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

