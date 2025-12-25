scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में मचा हड़कंप

ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में 27 वर्षीय अनूप ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. उसकी मौत इतनी गंभीर थी कि रेलिंग से हाथ भी कट गया. वह सेक्टर 62 में एक कंपनी में काम करता था और दोस्तों के साथ किराए पर रहता था. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दी.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है. सेक्टर-4 स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में 27 वर्षीय युवक ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: फोन पर बात करते ड्राइवर ने पिकअप से मासूम को कुचला, वीडियो वायरल

बालकनी से लगाई छलांग, मौके पर मौत

मृतक की पहचान अनूप (27) के रूप में हुई है, जो गौर सिटी-2 स्थित गोल्फ होम्स सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ किराए पर रहता था. दोपहर के समय अनूप फ्लैट से बाहर निकला और बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गिरते समय ऊपर की रेलिंग से टकराने के कारण उसका एक हाथ भी कट गया, जिससे मौत और भी दर्दनाक हो गई.

पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड नोट नहीं मिला

घटना की जानकारी मिलते ही बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस के अनुसार, युवक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

पुलिस ने बताया कि अनूप मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा का रहने वाला था और सेक्टर-62 नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता था.

दोस्तों के लौटने का इंतजार

अनूप अपने दो दोस्तों के साथ फ्लैट में रहता था. घटना के समय दोनों दोस्त ऑफिस गए हुए थे. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है.

जब मृतक के दोस्त और परिजन मौके पर पहुंचेंगे, तब उनसे पूछताछ के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

