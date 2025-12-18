scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा: फोन पर बात करते ड्राइवर ने पिकअप से मासूम को कुचला, वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र के सेक्टर चाई-3 में पिकअप चालक की लापरवाही से एक मासूम बच्चा गाड़ी की चपेट में आ गया. फोन पर बात करते हुए चालक ने सड़क पर खेल रहे बच्चे को नहीं देखा. घटना की जानकारी मिलते ही घायल बच्चे को चालक अस्पताल लेकर गया, इलाज के बाद बच्चा सुरक्षित है.

घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क पर खेल रहे एक मासूम बच्चे को पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया. हादसा बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर चाई-3 का बताया जा रहा है. घटना करीब एक महीने पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि गाड़ी बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद बच्चे की चीख-पुकार सुनकर ड्राइवर घबरा जाता है.

हादसे के तुरंत बाद चालक ने गाड़ी रोकी और घायल बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया. इलाज के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल उसकी हालत पूरी तरह ठीक बताई जा रही है. इस घटना ने सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

किसानों के विरोध से रुकी बुलडोजर कार्रवाई

फोन पर बात करते समय हुई बड़ी चूक

बताया जा रहा है कि पिकअप चालक फोन कॉल आया था. फोन कॉल आते ही वह बिना आसपास ध्यान दिए गाड़ी लेकर चल पड़ा. सड़क पर खेल रहे मासूम पर उसकी नजर नहीं पड़ी और गाड़ी सीधे बच्चे के ऊपर चढ़ गई. यह पूरी घटना चालक की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है. फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना न सिर्फ चालक की, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देता है.

देखें वीडियो...

यह घटना उन लोगों के लिए सबक है जो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है या जिंदगी भर का दर्द दे सकती है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

बीटा-2 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि यह घटना 13 दिसंबर की है, लेकिन उस समय पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली थी. अब वीडियो वायरल होने के बाद पिकअप गाड़ी की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि वाहन की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बच्चा सुरक्षित है.

