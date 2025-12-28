scorecardresearch
 
VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद 2 कारों में लगी भीषण आग, धू-धूकर जलीं

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया. जहां टक्कर के बाद दो कारों में आग लग गई. गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली.

टक्कर के बाद धू-धूकर जलती दोनों कारें. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया. जहां दो कारों में टक्कर लगने के बाद आग लग गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं कार में मौजूद लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद दोनों कार जल रही हैं. 

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे पर दो कारों के बीच शनिवार रात टक्कर हो गई. जिसके बाद दोनों कारों में आग लग गई. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, जबतक आग बुझाई जाती, तब तक दोनों कार जलकर राख हो गईं थीं.

यह भी पढ़ें: इतना भयंकर हादसा कि राख बन गईं लाशें! यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद अब शवों की पहचान बनी मुसीबत

हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि

रबूपुरा थाना क्षेत्र पुलिस ने बताया कि जेवर से नोएडा की तरफ जा रही दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई. जिससे दोनों कारों में आग लग गई. कार में मौजूद लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. कार हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

