वॉशिंग मशीन ठीक करने लिए महिला ने किया कॉल, अकाउंट से कट गए 12 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला से 12 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. जबकि इसको लेकर मैसेज अलर्ट भी नहीं आया.

गोरखपुर में महिला से 12 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
गोरखपुर में फर्ज़ीवाड़े का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां मैसेज अलर्ट आए बिना लिमिट से अधिक रुपये उड़ा दिए गए. बताया जाता है कि महिला ने गूगल से नंबर निकालकर वॉशिंग मशीन के एक मिस्त्री को फोन किया था. जिसके बाद वॉशिंग मशीन मिस्त्री ने कहा कि आप ₹10 ऑनलाइन भेज दीजिए.

रिचार्ज करने के बाद की गई ठगी

इसके बाद महिला के दो बैंक खातों से करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई. पीड़िता का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी और अनुमति के बैंक खातों से निर्धारित लिमिट से कई गुना अधिक रकम निकाल ली गई. जबकि ट्रांजैक्शन के दौरान कोई मैसेज भी नहीं आया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: 15 साल के भतीजे को लेकर घर से भागी चाची, शादी की थी तैयारी, पुलिस ने फेरा मंसूबों पर पानी

दरअसल, गोरखपुर के बड़गांव निवासी दीपिका दुबे ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका एसबीआई और यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट है. उन्होंने अपने नंबर से वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिक को फोन किया था. जिसके बाद सामने वाले व्यक्ति ने उनके ही मोबाइल नंबर पर ₹10 का रिचार्ज करने को कहा. इस पर उन्होंने रिचार्ज कर दिया.

महिला ने बैंक मैनेजर पर भी उठाया सवाल

रिचार्ज होने के बाद मिस्त्री मशीन की रिपेयरिंग करने नहीं आया. जिसके बाद उसी दिन महिला के दोनों बैंक खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई. महिला ने जब बैंक पहुंचकर खाते का बैलेंस चेक किया, तब ठगी का खुलासा हुआ. इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पर शिकायत दर्ज कराई.

घटना को लेकर महिला ने बैंक प्रबंधक पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं मामले में एसपी क्राइम का कहना है कि जांच जारी है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. 

