गोरखपुर: 15 साल के भतीजे को लेकर घर से भागी चाची, शादी की थी तैयारी, पुलिस ने फेरा मंसूबों पर पानी

Gorakhpur News: पीपीगंज में 35 वर्षीय चाची अपने 15 वर्षीय भतीजे को लेकर फरार हो गई. 26 जनवरी से लापता दोनों को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बरामद किया. महिला शादी की जिद पर अड़ी थी, लेकिन परिजनों के समझाने पर मामला शांत हुआ. पुलिस ने बिना कानूनी कार्रवाई के दोनों पक्षों को घर भेज दिया.

सांकेतिक फोटो
Uttar Pradesh News: गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. यहां कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक 15 वर्षीय छात्र को उसकी 35 साल की चाची भगा ले गई. परिवार वालों ने बहुत खोजबीन की, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं पता नहीं चला. आखिर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने हफ्ते भर बाद दोनों को बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया. 

शादी करने की फिराक में थी चाची 

बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने पहले तो लोकलाज के डर से इस घटना को छुपाए रखा. लेकिन जब चाची और भतीजे को खोजने में सफलता नहीं मिली तो पुलिस का सहारा लिया गया. पुलिसिया पूछताछ में परिजनों ने बताया की दोनों घंटों-घंटों बात किया करते थे. रिश्ता ऐसा था कि कोई शक नहीं करता था. महिला का पति यानी लड़के का चाचा बाहर रहता है. 

फिलहाल, 26 जनवरी की दोपहर से लापता हुए चाची और भतीजे को पुलिस ने बरामद कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि चाची अपने भताजे से शादी करने की फिराक में थी. आरोप है कि चाची ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया, प्रेम प्रसंग का दावा किया और फिर घर से भागकर शादी रचाने की प्लानिंग की थी. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया

सीसीटीवी से खुला राज 

26 जनवरी को अचानक लापता हुए दोनों की तलाश में परिजनों ने पीपीगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद सोमवार को दूसरे थाने की पुलिस ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और पीपीगंज पुलिस को सूचना दी.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला घर से भागकर शादी करने की योजना बना रही थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से उनका प्लान फेल हो गया. पकड़े जाने के बाद भी चाची जिद पर अड़ी रही कि वह अपने भतीजे के साथ ही रहना चाहती है.

बिना कार्रवाई के घर लौटे परिजन 

थाने में घंटों चली हाई-वोल्टेज ड्रामे और परिजनों के समझाने-बुझाने के बाद आखिरकार भतीजा मान गया. चाची के मायके वालों ने भी उसे काफी समझाया. थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सभी अपने-अपने घर लौट गए.

