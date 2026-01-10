scorecardresearch
 
मंच से अचानक मुंह के बल गिरे बृजभूषण शरण सिंह, पूरा वाकया कैमरे में कैद, देखें वीडियो

यूपी के गोंडा में बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने 69वें जन्मदिन पर आयोजित राष्ट्र कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ते समय उनके पैर का साउंड बॉक्स में फंसने से वह गिर गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मंच की रेलिंग और साउंड बॉक्स में उलझकर गिरे बृजभूषण शरण सिंह (Photo: ITG/ Anchal Shrivastava)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपना 69वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर राष्ट्र कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय जनसमूह मौजूद था.

कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला जब बृजभूषण शरण सिंह मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे. वह दाहिनी ओर से मुख्य मंच पर चढ़ रहे थे. मंच पर लगी रेलिंग पार करने के बाद उनका पैर साउंड बॉक्स में फंस गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह मंच पर गिर पड़े. यह पूरी घटना मंच के पास मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली.

वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गिरने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को जल्दी संभाला और फिर उठकर सीट पर बैठ गए. हालांकि इस घटना के कारण कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर स्थिति सामान्य हो गई. घटना में किसी भी तरह की उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी.

लोगों का यह भी कहना है कि मंच के पास रखे तकनीकी उपकरण और साउंड सिस्टम के वजह से यह हादसा हुआ. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल हो जाने के बाद कई यूजर्स ने इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर साझा किया. 

फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह या उनके कार्यालय की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. प्रशासन और आयोजकों की तरफ से भी इस घटना पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

इस तरह यह घटना केवल एक वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

